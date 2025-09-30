La APT y el China Construction Bank se unen para atraer inversiones y nuevos tráficos en Tarragona

Este acuerdo tiene como objetivo posicionar Port Tarragona como un nodo logístico preferente para las cadenas de suministro eurasiáticas.Puerto Tarragona

La Autoridad Portuaria de Tarragona y el China Construction Bank han firmado un protocolo de acuerdo en materia de cooperación estratégica para la promoción internacional y el desarrollo del Port de Tarragona. Con este acuerdo, las dos entidades trabajarán conjuntamente para atraer nuevas inversiones en el entorno portuario tarraconense e incrementar los tráficos portuarios, tanto marítimos como ferroviarios, con origen o destino China y otros países de la región Asia-Pacífico.

La formalización de la colaboración con el China Construction Bank marca un importante hito en la política de internacionalización de Port Tarragona, que le permitirá posicionar como un nodo logístico preferente en el Mediterráneo Occidental para las cadenas de suministro eurasiáticas.

Asimismo, el acuerdo implica que las dos organizaciones son, a partir de ahora, socias estratégicas relevantes, comprometidas a cooperar, aprovechando sus clientes, recursos financieros e infraestructuras empresariales, para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y logístico. Un nodo logístico eurasiático.

Los grandes proyectos estratégicos que está desarrollando la APT jugarán un papel clave en la consecución de este objetivo. Este es el caso de la PortTarragona Terminal Guadalajara – Marchamalo, que estará conectada con loa muelles tarraconenses mediante ferrocarril en un tiempo altamente competitivo de seis horas y que permitirá ampliar el hinterland de Port Tarragona hasta el centro peninsular.