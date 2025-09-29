Tarragona dirá “No al genocidio” con una concentración en la Plaza Imperial Tàrraco

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La Comunidad Palestina Àrab Unida de Tarragona y la Plataforma Unitaria del Campo de Tarragona, Solidaridad con Palestina, han convocado una manifestación a la Plaza Imperial Tàrraco el próximo sábado 4 de octubre a las 18.30 horas.

Según los organizadores, el acto forma parte de una movilización global que se celebra en decenas de ciudades para denunciar la situación en Gaza y reclamar el paro de la violencia. La convocatoria destaca la necesidad de abrir corredores|pasillos humanitarios para garantizar la llegada de alimentos y medicamentos a la población afectada.

Los promotores de la manifestación señalan que la destrucción material, los desplazamientos forzosos y la falta de recursos básicos a Gaza son evidentes, e insisten en la importancia de la movilización ciudadana para denunciar la situación y presionar para que se garantice ayuda humanitaria.

La concentración en Tarragona se enmarca dentro de un contexto internacional en que varios colectivos reclaman un alto al fuego y apoyo|soporte a la población civil palestina, así como un compromiso de la comunidad internacional para proteger los derechos humanos.