La ciudad volverá a ser el escenario donde el cine emergente nacional e internacional se da cita con el público y los profesionales del sector.

El Festival Internacional de Cine de Tarragona, el REC, ya tiene fechas confirmadas para su próxima edición: del 3 al 8 de diciembre de 2025 la ciudad volverá a acoger lo mejor del cine emergente nacional e internacional.

Este año, el festival vivirá una edición muy especial con motivo de su 25.º aniversario. En este cuarto de siglo, se ha consolidado como un referente para el talento emergente, ofreciendo una plataforma privilegiada para las óperas primas de cineastas que hoy ya son nombres de peso dentro de la industria cinematográfica. Producciones como 10.000 km (Carlos Marqués-Marcet, 2014), Verano 1993 (Carla Simón, 2017), Suro (Mikel Gurrea, 2022), 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola, 2023) o Creatura (Elena Martín, 2023) pasaron por el festival antes de consolidarse como títulos de referencia.

En las próximas semanas, el REC dará a conocer la programación de esta edición decumpleaños, que mantendrá la esencia del festival con propuestas como las Sessions Vermut, Pantalla Tarraco, Talent Local o el RECXics, entre otros.

Este cuarto de siglo consolida el REC como motor cultural de Tarragona, una cita indispensable que une públic, creadores e industria en el descubrimiento de las nuevas voces del cinema.