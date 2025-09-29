Pillado un hombre en Tarragona con más de 1,3 kilos de hachís en una mochila

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha detenido esta mañana a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Hacia las 8.20h, unos vecinos han alertado a la policía tarraconense de que había dos personas consumiendo sustancias estupefacientes en la vía pública, en la calle Riu Llobregat.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla y cuando han llegado, los agentes han visto a un hombre y una mujer sentados en un banco que coincidían con la descripción facilitada por los testimonios. Después de identificarlos, los han registrado superficialmente y al hombre le han encontrado, en una mochila que ha afirmado que era suya, doce piezas y media de una sustancia de color marrón, presuntamente hachís.

En el pesaje preliminar, se ha podido confirmar que el límite permitido para la posesión de sustancias estupefacientes y le han detenido. La mujer que le acompañaba no tenía ninguna sustancia estupefaciente entre sus pertenencias. Una vez en comisaría, los agentes han procedido al pesaje de las piezas con una báscula de precisión, obteniendo un peso total de 1,245 kg.

Aparte, a esto se le tienen que sumar 70 gramos más de hachís, que se han localizado durante el cacheo detallado en la comisaría de Mossos d'Esquadra de Campclar, donde se había trasladado anteriormente al detenido. Por todo ello, el hombre llevaba en la bolsa 1,315 gramos de, presuntamente, hachís.

Por otra parte, la policía tarraconense detuvo el miércoles pasado a un hombre, de 58 años, por un delito contra la salud pública. Los hechos pasaron hacia las 19.40h, cuando una patrulla que estaba circulando por la calle Riu Corb vio a un hombre que cuando detectó la presencia policial se puso nervioso, tiró una bolsa de plástico y huyó deprisa.

Ante esta reacción, los agentes iniciaron una persecución y le interceptaron en la misma calle. Al comprobar el contenido de la bolsa que había tirado, vieron que había varios cogollos de una sustancia vegetal y que presuntamente era marihuana.

Los agentes pesaron el contenido de la bolsa y confirmaron que había 279 gramos, motivo por el que fue detenido. Aparte, durante el cacheo, también se le encontró una navaja de grandes dimensiones y también fue denunciado administrativamente.