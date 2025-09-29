Finalizan los trabajos de renovación del alumbrado en la Vía Augusta de Tarragona

Los trabajos han sido financiados en un 80% por la Diputació de Tarragona.Ayuntamiento de Tarragona

El Ayuntamiento de Tarragona ha dado por finalizado el cambio de las lumbreras en la Vía Augusta, Parque/Mirador de la Vía Augusta, en la Rotonda Savinosa (N-340) y en la calle de Ernest Lluch por tecnología LED.

El alumbrado sustituido está integrado por un total de 564 lumbreras mayoritariamente de vapor de mercurio instaladas en 375 soportes. La solución adoptada de paso a tecnología LED representa una reducción del consumo energético de 300.414,40 kWh, una reducción de emisiones de CO2 de 105.150,29 KgCO2; y un ahorro anual de 49.074,73 €.

Los trabajos de sustitución de lumbreras han tenido un coste de 324.928,65 € IVA incluido, el 80% del cual subvencionado con el apoyo de la Diputació de Tarragona mediante una subvención nominativa otorgada en el 2024.

En este sentido, el consejero de Espacio Público y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha señalado que Tarragona está llevando a cabo «el proyecto de renovación del alumbrado público más ambicioso de su historia para conseguir una ciudad más amable, segura y energéticamente eficiente».

Actuaciones durante el 2025

Durante el año 2025, se ha realizado la renovación del alumbrado del Parque de la Ciutat estrenada el pasado mes de julio. Se trata de un proyecto que ha incrementado en 60 los puntos de luz (de los 75 actuales en 135) y que ha renueva la totalidad de las lumbreras existentes sustituyéndolas por otros con tecnología led. Las obras han tenido un coste de 248.535,15 € (iva incluido), de los cuales 156.248,04 € han sido subvencionados por de la Diputació de Tarragona a través del PAM 2020-2023.

Aparte, el Ayuntamiento ha ejecutado también la mejora del alumbrado de la plaza Alcalde Lloret; del paseo Torroja; del paseo Rafel de Casanova y la playa de la Arrabassada; las columnas de gran altura de la calle Vidal i Barraquer, las rotondas de la avenida Andorra y de los Països Catalans; y otras ubicaciones de la ciudad como la calle Nou de Santa Tecla, calle Cervantes, calle de Sant Miquel, calle de Tortosa, calle de Rebolledo, la rampa del puente peatonal de la N-240, la calle Smith, calle José Mª Malató y, finalmente, la rotonda de la Móra-Tamarit.

Además, está a punto de ejecutar la renovación de alumbrado a tecnología led de varias zonas de Sant Pere i Sant Pau; de los viales principales de Sant Salvador; de los viales adyacentes al cementerio; de la rotonda Europa; de la plaza Imperial Tàrraco; y del parque del Riu Francolí.

Finalmente, también en breve se iniciará la renovación del alumbrado del Espigón de la Punta del Miracle, el Paseo Marítimo Rafel de Casanoves y la zona de los Cossis a partir de Fons Next Generation.

En total, el Ayuntamiento de Tarragona prevé hacer una inversión durante este 2025 por valor de 2'25 MEUR en mejora de la iluminación.