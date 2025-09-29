El festival NOW FEST reúne a más de 2.500 personas en el Refugio 1 del Moll de Costa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival NOW FEST de El Jardí Digital ha cerrado su segunda edición con éxito de público. Más de 2.500 personas han pasado por el Refugio 1 del Moll de Costa de Port Tarragona los días 26 y 27 de septiembre atraídos por un programa que ha explorado las últimas tendencias del arte digital sin dejar de lado la reflexión humanista. El cambio de ubicación en esta edición junto con un programa más extenso, profundo y con figuras de renombre internacional han sido claves de la buena acogida que ha tenido el NOW FEST.

La celebración del festival, que ha marcado el estreno de la programación cultural de otoño del Moll de Costa, ha confirmado el rol de Rambla de la Cultura de este emblemático espacio junto al mar. La gran disponibilidad de espacio del Refugio 1 ha permitido que el festival haya podido ofrecer una amplia programación, con una treintena de actividades que han incluido performances de arte digital, charlas con filósofos y expertos en tecnología, conciertos y sesiones DJs, experiencias inmersivas, entre otros.

La directora del festival, Daviana Muñoz, hace una valoración muy positiva de la respuesta que han tenido por parte del público. «No sólo hemos sido capaces de traer referentes a escala nacional e internacional del mundo de la cultura, la tecnología y el pensamiento, sino que hemos atraído a un gran número de público, con perfiles y edades diversos, pero con un punto en común, las ganas de aprender y descubrir qué es el arte digital».

Por su parte, el presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha asegurado que «el NOW FEST nos sitúa en la vanguardia artística y hace del Port una puerta de ideas y pensamiento». «El programa de esta segunda edición nos ha permitido reflexionar sobre la condición humana y nos ha presentado un humanismo digital que nos invita a construir un mundo mejor», ha apuntado el presidente. Asimismo, Castellà ha constatado que «acontecimientos como este afianzan el Moll de Costa como la gran Rambla cultural, no sólo de la ciudad sino de todo el territorio».

Ganadores del reto ‘ Tarraco Reloaded ’

Una de las principales actividades que ha incluido el NOW FEST ha sido la primera edición del premio Tarraco Reloaded. Una treintena de jóvenes creadores digitales han participado en este primer reto maker colaborativo, reinterpretando, mediante la impresión 3D, el patrimonio de la antigua Tàrraco.

Después de dos días trabajando en su creación, el sábado por la tarde, se dieron a conocer los ganadores. El primer premio ha sido para Dimas Alcalde (dimas_alcalde) + Joan Pérez (Filasfera3D) – y la propuesta Divinidad Múltiple. La creación CIRCVS LED RACE, de José Manuel Cuadrado (Jota 3D Maker), ha sido galardonada con el segundo premio. El tercer premio ha sido por Memorias del niño de la oca, elaborada por Miguel Ángel Sedeño (Miguel Works).

Próximas actividades

Si bien el grueso central del NOW FEST ya se ha llevado a cabo, las actividades vinculadas al festival se alargarán durante todo el mes de octubre en varios espacios. Casa Canals acogerá el 3 de octubre la propuesta HEX /A\ de Alex Augier. El 23 de octubre se impartirá en este mismo espacio formación y talleres sobre Web3 y NFT's. La escuela de Arte y Diseño de Tarragona, por su parte, acogerá el 16 de octubre una muestra de obras de los alumnos de BAO – Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona. El punto final a la programación del NOW FEST se pondrá los días 24 y 25 de octubre en el Anfiteatro con la proyección del mapping El futur ja es aquí.