Dos detenidos en un control en Tarragona después de encontrarles dos kilos de hachís en el coche

Dos personas han sido detenidas en un control de los Mossos d'Esquadra en Tarragona después de encontrarles dos kilos de hachís en el coche. Los hechos han tenido lugar hacia la una de la madrugada y los detenidos son dos hombres de 24 y 27 años. Se les atribuye un delito contra la salud pública, en la vertiente de tráfico de drogas.

El control estaba en la salida 33 de la AP-7, en el kilómetro 247. Los agentes han visto un vehículo que circulaba a una velocidad inadecuada y, al pararlo, el conductor se ha mostrado nervioso. Durante las comprobaciones, han visto que tenía antecedentes de salud pública. Al hacer el cacheo del vehículo, los agentes han encontrado en los pies del copiloto una bolsa con dos kilos de hachís. Los detenidos pasarán mañana a disposición judicial.