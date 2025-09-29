Avanza la fase de derribo de las obras de remodelación del Parque de Bomberos de Tarragona

Imagen de los trabajos de derribo parcial del edificio de cocheros en el Parque de Bomberos, el cual está ubicado en el polígono Francolí.Gerard Martí

Publicado por John Bugarin

Les obras de remodelación del Parque de Bomberos de Tarragona avanzan con la fase de derribo previa a la construcción de las nuevas instalaciones. Les máquinas empezaron a trabajar en junio y, según el proyecto ejecutivo, está previsto que la intervención se alargue durante 18 meses.

Se trata de una actuación necesaria para mejorar el funcionamiento de un equipamiento —situado en el polígono Francolí— construido en los años 80 y que, en sus más de cuarenta años de vida, no se ha hecho ninguna reforma estructural.

Se crearán nuevas cocheras, que serán mayores que las actuales, y se ampliará el espacio del edificio principal, que ahora mismo no responde a las necesidades de uno de los cuerpos de Bomberos mayores de Cataluña. Con esta reforma, las dependencias llegarán a los 2.300 metros cuadrados.

Por otra parte, se derribará la torre de prácticas existente y se construirá otra en una nueva ubicación. También, se mejorarán los accesos al recinto y se creará un nuevo aparcamiento con marquesina para 20 coches y ocho motocicletas.

Igualmente, se buscará una clara diferenciación entre las zonas de formación y la sala de control, y las zonas de convivencia. Con el objetivo de interferir el menos posible en la actividad diaria del cuerpo de emergencias, las obras se han dividido en diferentes fases que permita hacer una actuación «más eficiente, optimizada y racionalizada».

Doblar el presupuesto

La Generalitat de Catalunya destinará unos siete millones de euros a la ejecución de este proyecto, un importe bastante superior al presupuesto de 4,5 millones que había previsto inicialmente la administración autonómica en el 2022. Entre otros, por la escalada de precios producida a raíz de la guerra en Ucrania.

En septiembre del 2020, se licitó la redacción del proyecto ejecutivo y, desde entonces, se han ido produciendo diferentes atrasos que han obligado a empezar las obras cinco años después. En un primer momento, estaba previsto que se iniciaran los trabajos antes de acabar en el 2023. Pero no ha sido hasta este 2025 que se han podido arrancar la intervención, después de superar un último obstáculo.

El departamento de Infraestructuras adjudicó las obras a la UTE formada por Arnó Infraestructuras SLU y Benito Arnó e Hijos SAU en junio del año pasado, pero el proyecto quedó paralizado porque hubo una impugnación en la licitación del lote de dirección de obra en que fue admitida a trámite por el Tribunal de Contratos.

El pasado mes de enero, el organismo catalán acabó desestimando el recurso y se desbloqueó todo el procedimiento. Sin embargo, no estuvo hasta este verano cuando entraron las primeras máquinas en el Parque de Bomberos para iniciar la remodelación.

Actuación en el entorno

Paralelamente a la reforma del equipamiento, el Ayuntamiento de Tarragona tiene previsto adecuar su entorno. Esta actuación será el paso previo a la urbanización del vial del polígono Francolí, unas obras que el consistorio sacó a licitación el pasado julio por 958.252,01 euros (IVA incluido).

Se dignificarán los alrededores del recinto con la mejora de la pavimentación, las aceras, la señalización y el alumbrado. Además, se arreglarán las canalizaciones de aguas pluviales para evitar inundaciones.