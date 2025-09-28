Diari Més

Detenido un ladrón multirreincidente por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

El acusado seleccionaba víctimas de edad avanzada o movilidad reducida que acababan de retirar efectivo o hacer compras

Imagen del ladrón con una de sus víctimas, que siguió hasta el portal

Imagen del ladrón con una de sus víctimas, que siguió hasta el portalMossos d'Esquadra

ACN

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un ladrón multirreincidente por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona. El arrestado, un hombre de 42 años, acumula seis detenciones policiales de Mossos y otras cinco de la Policía Nacional.

El mangui seleccionaba víctimas de edad avanzada o movilidad reducida -de entre 75 y 92 años- que acababan de retirar efectivo o hacer compras, y las seguía hasta un portal o un aparcamiento de un centro comercial. Allí generaba una distracción: tiraba en el suelo monedas o llaves y aprovechaba para sustraerles la cartera, abrir el vehículo y llevarse bolsas, carteras u objetos de valor.

La acción era rápida y sin uso inicial de violencia, aunque podía derivar en forcejeo si la víctima reaccionaba o se resistía. Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de Sant Andreu localizaron el 22 de septiembre a un individuo retenido por una patrulla de Mossos que habría sustraído una cartera a un hombre de edad avanzada, en la zona de la calle de Espronceda.

El ladrón había seguido al hombre y en el momento de acceder a su domicilio aprovechó una distracción para llevársele los efectos. Gracias a los mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios de la Región de Barcelona, la unidad de investigación del Eixample hizo comprobaciones con el detenido y lo identificó como el presunto autor de 4 robos violentos con el mismo modus operandi en la capital catalana y otro en Tarragona.

La investigación continúa abierta, a la espera de que otras unidades de investigación de Barcelona tengan indicios para atribuirle otros hechos similares que se encuentran bajo investigación. El arrestado pasó a disposición el miércoles 24 de septiembre.

