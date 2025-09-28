Detenido un ladrón multirreincidente por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona

Imagen del ladrón con una de sus víctimas, que siguió hasta el portalMossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un ladrón multirreincidente por seis robos a personas mayores en Barcelona y Tarragona. El arrestado, un hombre de 42 años, acumula seis detenciones policiales de Mossos y otras cinco de la Policía Nacional.

El mangui seleccionaba víctimas de edad avanzada o movilidad reducida -de entre 75 y 92 años- que acababan de retirar efectivo o hacer compras, y las seguía hasta un portal o un aparcamiento de un centro comercial. Allí generaba una distracción: tiraba en el suelo monedas o llaves y aprovechaba para sustraerles la cartera, abrir el vehículo y llevarse bolsas, carteras u objetos de valor.

La acción era rápida y sin uso inicial de violencia, aunque podía derivar en forcejeo si la víctima reaccionaba o se resistía. Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de Sant Andreu localizaron el 22 de septiembre a un individuo retenido por una patrulla de Mossos que habría sustraído una cartera a un hombre de edad avanzada, en la zona de la calle de Espronceda.

El ladrón había seguido al hombre y en el momento de acceder a su domicilio aprovechó una distracción para llevársele los efectos. Gracias a los mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios de la Región de Barcelona, la unidad de investigación del Eixample hizo comprobaciones con el detenido y lo identificó como el presunto autor de 4 robos violentos con el mismo modus operandi en la capital catalana y otro en Tarragona.

La investigación continúa abierta, a la espera de que otras unidades de investigación de Barcelona tengan indicios para atribuirle otros hechos similares que se encuentran bajo investigación. El arrestado pasó a disposición el miércoles 24 de septiembre.