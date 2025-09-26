Vuelve La Guingueta, el espacio educativo y familiar en el Parc de la Ciutat

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Después del descanso del mes de agosto, La Guingueta ha vuelto a abrir sus puertas este septiembre como espacio educativo y lúdico de referencia para las familias con niños de 0 a 12 años. En sólo las primeras semanas de actividad, más de un millar de personas —478 de ellas niños— ya han participado en las propuestas que ofrece este espacio singular en el Parc de la Ciutat.

Con un horario semanal fijo, La Guingueta se activa cada domingo de 10.30 a 13.30 horas, con acceso libre y gratuito. El proyecto, impulsado por el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET), tiene como objetivo ofrecer un entorno seguro, enriquecedor e inclusivo, donde el juego, la creatividad y la convivencia entre familias son los grandes protagonistas.

La iniciativa quiere fomentar la crianza compartida, el apoyo mutuo entre familias, y promover la participación activa y el vínculo intergeneracional, dando vida en el Parc de la Ciutat como espacio educativo y de socialización. Según la consejera de Educación, Isabel Mascaró, “el proyecto Chiringuito de juegos nace con la voluntad de crear un espacio familiar abierto, de libre acceso, que fomente el juego simbólico, creativo y el bienestar emocional”.

Actividades destacadas

La programación se renueva cada semana y se puede consultar en la web del IMET. ¡Este domingo 28 de septiembre destaca la actividad Descobreix el Passaport Edunauta i els seus superpoders!, una propuesta lúdica y educativa donde los niños podrán identificar sus habilidades a través del juego y la imaginación.

De cara a los próximos domingos, el 5 de octubre está prevista una jornada con juegos de madera gigantes, en colaboración con el Departament Europe Direct, y el 2 de noviembre la actividad girará en torno a los juegos de mesa, como avance del Festival TGN Juga.

Como es habitual, La Guingueta hará una pausa en enero por descanso de invierno, siguiendo la dinámica ya establecida durante el mes de agosto.