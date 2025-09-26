El Parc del Port de Tarragona avanza hacia una gran zona verde con la finalización de la segunda fase

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha finalizado la segunda fase de las obras del Parque del Puerto, con la reordenación definitiva de la movilidad rodada en torno a sus sedes. A partir del lunes, 29 de septiembre, entrará en vigor la nueva circulación de vehículos, centralizada en el vial del Mar, mientras que el vial del Reloj quedará cerrado definitivamente a los vehículos, convirtiéndose en un paseo exclusivo para peatones.

Este paso marca el punto de partida de la tercera y última fase del Parc del Port, que transformará el entorno del APT en una gran zona verde con vegetación mediterránea, ofreciendo un nuevo pulmón verde junto al mar para la ciudad.

La intervención de la segunda fase se ha centrado en el vial del Mar, situado entre las sedes de la Autoridad Portuaria y el Port Esportiu. Les obras lo han convertido en un vial de doble sentido para vehículos, con una plataforma única que prioriza peatones y ciclistas. La acera se encuentra al lado del mar, facilitando el acceso a la zona comercial del Port Esportiu y al Real Club Náàutic de Tarragona, mientras que el límite entre la acera y el vial está marcado con pavimento en relieve.

El acceso al vial del Mar se realizará a través de una nueva intersección en forma de T con el vial de circunvalación de la costa, eliminando las antiguas rotondas para ganar espacio para la futura zona verde y reducir la presencia de vehículos. En la parte central del vial, dos carriles permitirán la entrada en las instalaciones de la Autoridad Portuaria y al dic de Llevant, reservados a vehículos autorizados.

Con esta reordenación, se completa un hito clave para la pacificación del tráfico y la creación del Parc del Port, que promete convertirse en un espacio de convivencia entre ciudadanos, peatones y entidades deportivas, con un acceso más seguro y sostenible al litoral de Tarragona.