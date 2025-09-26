Palestina agradece al Ayuntamiento que condenara la masacre a Gaza

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El estado de Palestina ha agradecido al Ayuntamiento de Tarragona que condenara la masacre en Gaza en un consejo plenario. Husni Abdel Wahed, embajador palestino en España, envió hace pocos días una carta al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en la cual dio las gracias a los grupos políticos que votaron a favor de una moción que exigía el embargo de armas en Israel y el apoyo a las resoluciones internacionales contra el genocidio del pueblo palestino.

Esta moción se presentó por parte de los grupos municipales d'En Comú Podem y Esquerra Republicana de Cataluña y el grupo del Partido Socialista de Cataluña también la asumió. En cambio, Juntos se abstuvo, el grupo municipal de Vox y el PP.

El texto de la propuesta exponía que «el embargo de armas no es sólo una opción política: es una obligación jurídica y ética». «Es un instrumento fundamental para frenar la capacidad de destrucción de un Estado que está violando el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es, también una forma de posicionar al lado de la justicia, de la paz y de la dignidad humana», añadía.

En la carta enviada a Viñuales, el embajador manifiesta en nombre de Palestina y su pueblo su «más sincero agradecimiento por su gesto de apoyo y solidaridad con nuestra justa causa». «Valoramos profundamente esta declaración, que representa un compromiso firme con la paz, la justicia y los derechos humanos. Le confirmo que la opción estratégica de nuestro pueblo palestino es la paz justa y duradera, basada en las normas y la legitimidad internacionales y las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas», expresa Wahed.

Más allá de la moción, Tarragona envió 15.000 euros a Palestina para «contribuir a la paz en el Oriente Medio». El dinero servirá para la rehabilitación de edificios e infraestructuras, un hecho «imprescindible». «Una vez más quiero agradecer su condena a la brutal y salvaje agresión israelí, que lleva a cabo una política de genocidio contra nuestro pueblo», concluye la misiva del embajador al alcalde tarraconense. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza más de 65.000 personas han muerto en Gaza.