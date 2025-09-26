Cambios en la movilidad en Ramón y Cajal por las obras de la Necrópolis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras que se están ejecutando en la Necrópolis Paleocristiana de Tarraco tienen una repercusión directa en la movilidad de aquella zona, ya que la intervención requiere que un carril de circulación quede inhabilitado, entre otras necesidades. Por este motivo, este jueves se han implementado una serie de cambios de señalización para mejorar el flujo del tráfico.

En este sentido, los vehículos que circulen por Ramón y Cajal en dirección al Polígono Francolí ahora no podrán girar hacia el Paseo de la Independència. Por otra parte, los que entren por el puente y se dirijan hacia el centro no podrán girar hacia el Parc Central.