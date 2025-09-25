Xavi Puig presenta 124 avales y Saül Garreta 77 para las primarias de ERC

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Ahora sí, ya es oficial. Xavi Puig y Saül Garreta son los dos candidatos a las primarias de Esquerra Republicana de Cataluña a Tarragona. Ayer se acabó el plazo para presentar los avales correspondientes y Puig presentó 124 y Jarrete 77. Hay que tener en cuenta que la militancia actual al partido en la ciudad es de 233.

Así, tal como marcan los estatutos de ERC, hoy arranca la campaña electoral y se alargará hasta el próximo 2 de octubre. El día 4 se celebrarán los comicios. «Estoy muy agradecido con la confianza mostrada por la militancia de Esquerra. Hemos conseguido más de la mitad de los avales de todo el censo de Izquierda y sabemos que hay gente que nos tiene confianza, pero no nos ha podido avalar», expresa Xavi Puig. la elección de la fecha de la votación ha levantado polvareda. Algunos de los nuevos militantes no podrán votar, ya que se tienen que cumplir tres meses dentro del partido antes de poder tener derecho al voto. Desde la candidatura de Jarrete este hecho se considera salir en desventaja. Sin embargo, la diferencia en los avales es significativa y puede ser una antesala de lo que puede pasar el día 4.

A partir de hoy, los dos candidatos empezarán a trabajar para convencer a los militantes y ser escogidos para ser el alcaldable republicano por las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en el 2027.