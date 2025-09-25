STR denuncia las «tácticas de intimidación» de ASESA contra la plantilla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha denunciado públicamente la Dirección de Asfalts Espanyols S.A. (ASESA) por «tácticas de intimidación y represalia» a raíz de la nota informativa emitida por la empresa el 24 de septiembre, en el que se calificaba de «polémica artificial» la reclamación sindical sobre el tiempo de descanso durante la jornada laboral y se advertía de posibles sanciones disciplinarias.

Según STR, «se trata de una forma de acoso laboral inaceptable y de una vulneración de la libertad sindical». En un comunicado, el sindicato recuerda que esta reivindicación ya ha sido ganada a CEPSA (actualmente Moeve), una de las dos empresas accionistas de ASESA (50% Moeve, 50% Repsol), donde se ha reconocido el derecho al descanso del bocadillo.

La representante de STR en ASESA, Marga Vilà, ha asegurado que «la Dirección pretende asustar a la plantilla con amenazas de sanción. Es una táctica vieja y fracasada. En lugar de escuchar y negociar, recurren a la intimidación».

Vilà también ha remarcado que «defender nuestros derechos nunca no es una polémica artificial. La libertad sindical es un derecho fundamental que se tiene que respetar de manera incondicional. Si ASESA persiste en esta actitud, STR actuará con la máxima firmeza legal y sindical».

El sindicato ha advertido que, en caso de que se mantengan las amenazas contra la plantilla o contra el mismo STR, presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo e interpondrá una demanda judicial por vulneración de la libertad sindical y actos antisindicales.

Finalmente, el STR ha exigido a la Dirección de ASESA «el cese inmediato de las prácticas intimidatorias» y ha reclamado una respuesta «seria, responsable y constructiva» a las peticiones planteadas por la plantilla.