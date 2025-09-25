Sucesos
Quema una pila de colchones en el barrio de Campclar
El fuego ha afectado una caja de distribución eléctrica de baja tensión del alumbrado público
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta noche del miércoles en un incendio en el barrio de Campclar. El aviso lo han recibido a las 23.21 horas y se han desplazado con dos dotaciones hasta la calle Riu Llobregat de Tarragona.
Una vez allí los bomberos han localizado una pila de colchones que quemaban en la vía pública y ha afectado una caja de distribución eléctrica de baja tensión del alumbrado público. Una vez extinguido el incendio los bomberos han extraído los fusibles para dejar la zona segura.