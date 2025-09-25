Nueva era del Concurs de Castells: Las Colles y expertos diseñan una nueva tabla de puntuaciones

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La organización del Concurs de Castells de Tarragona ha puesto en marcha un proceso participativo para elaborar una nueva tabla de puntuaciones, con el objetivo que sea fruto del consenso más amplio posible y sirva de referencia durante varias ediciones del certamen. Esta iniciativa responde a la necesidad de garantizar continuidad, claridad y adaptación a los retos actuales y futuros de la tradición castellera.

Según la directora castellera del Concurs, Ester Roca, el primer gran reto es diseñar una herramienta estable y perdurable, capaz de mantenerse vigente durante años y de responder a las evoluciones propias del mundo casteller, tal como se ha hecho desde la primera edición del certamen, en el año 1932.

Proceso participativo amplio

Para conseguir un orden de dificultad de los castillos reconocido ampliamente, la dirección del Concurs ha impulsado un proceso que combina conversaciones con personas de prestigio dentro del mundo casteller, consultas directas a los 42 grupos participantes de la última edición e intercambios con setenta prescriptores castellers y 16 periodistas especializados en la disciplina. Esta iniciativa también incorpora las reflexiones del estudio “Propostes per optimitzar el Concurs de Castells i la taula de puntuacions”, realizado en el marco de la beca CEPAC por Enric Güell, Carles Esteve y Pau Ricomà.

Aspectos a valorar

La encuesta y las conversaciones personalizadas recogerán opiniones sobre varios elementos técnicos y conceptuales de la tabla de puntuaciones, así como otros aspectos del Concurs como la duración de la competición, el reglamento interno, la composición del jurado y el sistema de venta de entradas.

El documento base utilizado en los últimos años había generado debates y discrepancias, por eso la organización apuesta ahora por un proceso de contraste amplio que escuche las opiniones y propuestas de un gran número de grupos y expertos. La nueva tabla de puntuaciones está prevista para entrar en vigor el 1 de septiembre de 2025, marcando un paso adelante en la profesionalización y estabilidad del Concurs de Castells.