Las jubilaciones de médicos se disparan y el relevo generacional no llega a tiempo: «Es preocupante»

Oriol Castro

No hay bastantes médicos en Tarragona. El relevo generacional llega, sobre todo con más mujeres y profesionales de fuera, pero no son suficientes. Esta es la principal conclusión a la cual se llega después de analizar los datos de incorporaciones y jubilaciones de los últimos años del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona (COMT).

Vamos por partes. Las jubilaciones de estos profesionales en la provincia se han disparado los últimos años. El año pasado hubo 94, un 3,2% más que en el 2023. La previsión de este año es «especialmente preocupante», según el COMT, ya que se espera que 117 médicos en Tarragona se jubilen. Una cifra que marcará un «pico difícil de compensar». Según explica el colegio, el próximo año es cierto que se prevé un descenso, pero estas cifras habrán dejado un hueco significativo a las consultas.

Ante este auge de profesionales que ponen fin a su carrera, la entrada de nuevos médicos va creciendo progresivamente. En la última década, se ha pasado de una media de unas 70 nuevas altas, mientras que los últimos años ha aumentado al centenar de nuevos profesionales colegiados. Precisamente, el año pasado se colegiaron 268 nuevos médicos en la provincia, 106 de los cuales eran nuevos MIR. La mayor parte son mujeres, 69, un hecho que confirma la feminización creciente de la profesión. Además, gran parte de estos nuevos no son catalanes. 41 provienen del Estado español, mientras que 38 son del extranjero. Para el COMT, estos datos muestran la «dependencia» de talento externo para cubrir plazas en nuestro territorio.

Acabarán pronto

Con todo, el mejor diagnóstico posible es analizar la edad de los médicos que están trabajando actualmente. 812 médicos colegiados de menos de 35 años están trabajando en Tarragona ahora mismo, con un predominio claro de mujeres. En la franja de edad de entre los 35 y los 54 años se encuentra el grueso de los profesionales, con más de 1.500 médicos. Por último, y es el dato más inquietante, casi 940 profesionales en Tarragona tienen más de 65 años y acabarán su actividad pronto. La conclusión a la cual llega el Colegio es clara: «La situación evidencia que, aunque el relevo generacional avanza con más mujeres y nuevos residentes, el ritmo de incorporaciones no compensa el volumen de jubilaciones inmediatas».

Éxodo de profesionales

Muchos médicos se forman en las universidades de nuestro país, pero muchos se van a trabajar fuera. Y los centros médicos dependen de profesionales extranjeros para poder cubrir plazas. Un problema que no es nuevo, pero que está lejos de solucionarse. Mientras tanto, los pacientes son quienes lo sufren.

En este sentido, el sindicato Médicos de Cataluña cifró el junio pasado que faltan un millar de médicos como mínimo a Cataluña, ya que el número de catalanes se ha disparado hasta los 8 millones, pero la cifra de profesionales no.