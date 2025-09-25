El I Congreso de Romesco de Tarragona culminará con las 10as Jornadas gastronómicas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona celebrará la 10.ª edición de las Jornadas Gastronómicas Romescvs + Macabevs 100% DO Tarragona del 31 de octubre al 16 de noviembre para culminar el I Congreso del Romesco de Tarragona. Las jornadas están organizadas por la AEH Tarragona Ciutat y la DO Tarragona, con la colaboración del Port de Tarragona y el Patronato Municipal de Turismo de Tarragona.

La consejera del Ayuntamiento y presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Montse Adan, ha destacado que «se suman dos iniciativas: una consolidada, las jornadas, y otra que arrancamos este año, el Congreso, que lleva un muy buen ritmo de inscripciones». También ha hecho un llamamiento a participar: «Es una oportunidad para posicionar Tarragona en el mapa gastronómico».

El presidente de la AEH Tarragona Ciutat, Javier Escribano, ha remarcado que «estas son unas de las jornadas más emblemáticas de la ciudad, que cumplen 10 años y son la culminación de un acontecimiento único: el I Congreso del Romesco». Según Escribano, «el Congreso ayuda a las Jornadas y las Jornadas ayudan al Congreso; por eso vamos todos a una».

Los restaurantes participantes en las jornadas ofrecerán platos tradicionales y propuestas innovadoras con romesco, maridados con vinos macabeos de bodegas de la DO Tarragona. En este sentido, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch, ha subrayado que «la cooperación entre dos productos km0 es importantísima. Son una bandera que permite poner Tarragona encima de la mesa».

El responsable de contenidos del Congreso, Txaber Allué, ha concluido que el objetivo de todo claro está: «que cuando alguien diga que ha ido a Tarragona y le pregunten qué ha comido, responda romesco».

Por su parte, el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha afirmado que «este año es el año del romesco y marcará un antes y un después», y ha asegurado que el Port da todo el apoyo a las jornadas y al congreso: «Empezamos a tomar seriamente la capacidad del romesco para posicionar la ciudad en el mundo».