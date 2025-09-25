El correfuego pone la guinda del pastel en una Santa Tecla apasionante

El correfuego reunió a pequeños y grandes amantes de las chispas y el fuego, que bailaron durante todo el recorrido al ritmo de los diablos y las bestias.Diari Més

Un correfuego fue el colofón de unas fiestas de Santa Tecla apasionantes en todos los sentidos. El Ball de Diables, los diablos de Voramar, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el Ball de Diables de Vilanova, el de Torredembarra, el de Sirges Colla Vella, el Drac de Granollers y el Cabrot del Vendrell hicieron las delicias de los amantes del fuego.

Centenares de personas disfrutaron saltando bajo las chispas y bailando al ritmo de los timbales durante todo el recorrido. Cuando faltaban todavía algunos minutos para las diez de la noche, hora de inicio del espectáculo, la calle Unió y la plaza de la Mitja Lluna ya se encontraban llenas. Equipados con sombreros de paja, ropa tejana y de algodón, pequeños y grandes no se quisieron perder el último acto de la fiesta mayor.

Las collas participantes lo dieron todo para hacer brillar un correfuego que fue multitudinario y que contó con numerosos encendidos a lo largo del recorrido. La más destacada fue la que se produjo en la plaza Corsini, justo antes de finalizar, y que dejó boquiabiertos a los asistentes. Acto seguido, todo el mundo se desplazó rápidamente hasta la Rambla para correr debajo de la traca y llegar hasta el Balcó del Mediterrani. El tradicional «¡Viva Santa Tecla!» sirvió para despedir las fiestas hasta el próximo año.