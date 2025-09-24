Sólo tres collas de Tarragona consiguen llevar los pilars caminant hasta el Balcón del Ayuntamiento

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Centenares de personas han llenado la Part Alta para vivir los tradicionales pilars caminants de las collas tarraconenses por la diada de Mercè. Después de las dos rondas de castells que han hecho previamente las cuatro collas, han empezado los pilares.

La primera de las collas en hacer el pilar caminant ha sido los Xiquets de Tarragona que han conseguido hacer el recorrido del Pla de la Seu hasta el balcón del Ayuntamiento de Tarragona con 7 minutos y 31 segundos. Desde 1970, la colla ha conseguido llegar 37 veces con el pilar caminant, el octavo consecutivo. La colla ha llevado el pilar a un ritmo constante y sin hacer ningún cambio en el bajo.

Después ha sido el turno de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha alcanzado el hito con 8 minutos y 38 segundos. Los lilas, por su parte, lo han conseguido con un paso más marcado. A la altura de la calle de la Nau han hecho el cambio de bajo donde ha entrado Ismael Martínez. En la entrada de la plaza de la Font han hecho una parada para hacer cambio de manos y han enfilado la recta final. La colla también ha conseguido el hito por octavo año consecutivo.

Los terceros en hacer el pilar caminant han sido los Xiquets del Serrallo. Este año toda la estructura del pilar era nueva excepto el bajo. La nueva fórmula no le ha servido a los azules para conseguir llegar al Balcón del Ayuntamiento. El pilar ha vivido varios momentos delicados en los que han tenido que ajustar la posición. La primera vez han conseguido reponerse pero en el momento en que estaban en la Baixada de Misericòrdia a punto para girar se ha acabado deshaciendo, recordando el episodio del año pasado.

Por último, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha llegado a la plaza de la Font con éxito. El pilar ha llegado a los pies del balcón con 7 minutos 59 segundos. Los verdes han tenido que parar una vez para hacer un cambio y reajustar posiciones y han continuado el camino. Cuando se encontraban en la mitad de la plaza de la Font han vuelto a parar la estructura para hacer un cambio de bajo para encarar el tramo final. Por tercer año consecutivo, la colla ha llegado al balcón. El año pasado la colla llegó a los pies del balcón pero la enxaneta se cayó cuando estaba subiendo con la faja.