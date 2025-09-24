La segunda edición del NOW FEST combina referentes internacionales del arte digital y talento del territorio

Se realizará la primera edición del concurso ‘Tarraco Reloaded’, en el cual jovenes creadores reinterpretarán el patrimonio romano tarraconense mediante la impressión 3DCedida

El NOW FEST ha presentado el programa completo de su segunda edición, que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en el Refugi 1 del Moll de Costa de Port Tarragonaa. El festival, organizado por el colectivo Jardí Digital, apuesta por el encuentro entre cultura y tecnología y contará con más de una treintena de actividades que van desde performances de arte digital y experiencias inmersivas hasta conferencias, conciertos y DJ.

El presidente de la Autoritat Portuària, Santiago J. Castellà, ha subrayado que “durante un fin de semana Tarragona se convertirá en el epicentro del arte digital y del debate tecnocultural” y ha destacado que el certamen consolida el Moll de Costa como “Rambla de la Cultura”. Por su parte, la directora del festival, Daviana Muñoz, ha remarcado que la programación “reúne nombres internacionales de primer nivel al lado del talento emergente del territorio”.

Más de treinta propuestas en cinco espacios

El festival de este año crece en formato y programación y ocupará todo el Refugio 1, dividido en cinco zonas: performances, conferencias, jardín sonoro, maker y realidad virtual. Entre las actividades más destacadas está la presentación del proyecto Esperanza de la ingeniera tarraconense María Jesús Puerta, ganadora del LunarRecycle Challenge de la NASA; la ponencia del experto en IA Jon Hernández; la performance Second Self de Myriam Bleau y Nien Tzu Weng, premiada en el festival MUTEK del Canadá; y la actuación en directo de la pintora virtual Anna Zhilyaeva, con experiencias similares al Museo del Louvre.

También participarán figuras como Manel de Aguas, artista cyborg que reflexionará sobre el posthumanismo, o Enric F. Gel, que abordará el papel de la filosofía ante la inteligencia artificial. La clausura del festival contará con el concierto binaural de Azul Celeste.

Patrimonio e innovación

Coincidiendo con el 25.º aniversario de Tàrraco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el festival impulsa la primera edición del concurso ‘Tarraco Reloaded’, un reto maker en que más de 30 jóvenes reinterpretarán el legado romano con impresión 3D. El jurado contará con creadores digitales como Adrián Morales (@Anexo3D_oficial), así como expertos en patrimonio y docentes de las Escoles d’Art de la Diputació.

Además, el festival programará actividades permanentes como la exposición de realidad aumentada Entre Zebres: Patrones Invisibles y una amplia zona de realidad virtual con propuestas sobre Tàrraco romana, patrimonio modernista y experiencias de realidad mixta.

Aunque la mayoria de actividades será el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, el NOW FEST continuará en octubre con propuestas en espacios como Casa Canals, l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona y el Anfiteatro de la ciudad dónde se proyectará el mapping El futuro ya tiene memoria (24 y 25 de octubre).

La programación completa se puede consultar en la web eljardidigital.cat y las entradas están disponibles en la plataforma Entradium.