Nuevo acto vandálico en la tienda ‘Sabor a España’ de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La tienda Sabor a España de la Part Alta de Tarragona ha aparecido una vez más vandalizada. Según ha verificado Diari Més, alguien ha retirado esta madrugada de miércoles la palabra «Sabor» y se ha dedicado a escribir con espray «Puta Espanya» encima del logo. Se da el caso de que el acto vandálico se ha producido durante uno de los días más intensos de las fiestas de Santa Tecla, que reúne a mucha gente en la Part Alta de la ciudad.

No es la primera vez que el establecimiento sufre algún desperfecto. El año pasado, el local que se encuentra en el número 9 de la calle Major, sufrió el arranque de las letras de logo antes de ser inaugurada. El acto va quedado grabado por las cámaras de seguridad, donde se podía ver cómo un grupo de 10 personas atacaba el local. Esta vez pero los autores han hecho pintadas en la fachada de la tienda y han arrancado la palabra «Sabor».

Según uno de los trabajadores del establecimiento de la calle Major, a primera hora de la mañana cuando han abierto la tienda se han encontrado con los desperfectos. La dirección de la empresa tiene previsto limpiar la pintada y volver a instalar el logotipo arrancado. El empleado asegura que ellos nunca han sido increpados por nadie pero que muchas veces si que han oído el grito de «Puta España» por parte de gente que pasaba por la puerta de la tienda.

David Fortuny, responsable de la empresa en Cataluña y Levante, aseguró a Diari Més después del primer acto vandálico en la tienda de Tarragona que «intentamos hacerle ver a la gente que somos de aquí, que le damos trabajo a gente de aquí y que trabajamos con producto de aquí. Lo que queremos es darle el mejor servicio a la gente». «Sabemos que el nombre de la tienda choca bastante y a menudo recibimos comentarios, sobre todo en Cataluña», confesaba en aquella ocasión.

La marca Sabor a España ofrece productos tradicionales como fruto secos y turrones por toda España. En Cataluña cuentan con tiendas en Tarragona, Cambrils, Sitges, Barcelona, Lloret de Mar y Girona.