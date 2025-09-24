La EMT mejora la atención en la estación y aumenta las gestiones un 60%

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Los últimos años en Tarragona dos imágenes al inicio de septiembre se repetían. Los niños y jóvenes volvían a la escuela y las colas en la Estación de Autobuses de la Plaza Imperial Tàrraco para comprar y recargar abonos no remitían. Este año, sin embargo, esta segunda estampa se ha podido frenar. La Empresa Municipal de Transports ha introducido mejoras técnicas y de personal en el Centro de Atención al Cliente (CAC) de la Imperial. Unos cambios que han aumentado las gestiones los días clave de septiembre uno 60%.

«El hecho de disfrutar de apoyo con informadores e informadoras en el punto de extracción de turno, que informan constantemente de la tarifa más adecuada en cada caso. Contar con dos personas que refuerzan la atención y venta de abonos, que han sido formadas con tiempo suficiente para resolver cualquier incidencia y por lo tanto forman parte eficaz del equipo de atención al cliente, ha beneficiado y colaborado al buen funcionamiento de la campaña de septiembre», explica Míriam, trabajadora en el CAC.

Así, del 8 al 12 de septiembre se hicieron 1.405 gestiones más que el año pasado. Esta cifra contabiliza las ventas y recargas, pero se han atendido muchos más usuarios para consultas varías tanto de EMT como de usuarios que viajan a otros destinos de fuera de Tarragona y acuden a la Estación para informarse, según indican desde la empresa pública.

Buscar soluciones

«Estas mejoras no sólo benefician a las personas usuarias, sino que también refuerza las condiciones y la organización del trabajo del personal del Centro de Atención al Cliente, que es clave para ofrecer un servicio de calidad. Desde la EMT seguiremos trabajando para incorporar soluciones que hagan más fácil el día a día de los usuarios y que pongan en valor la tarea de nuestro equipo humano», indica Sonia Orts, presidenta de la EMT. La compañía pública hace meses también estrenó el pago con tarjeta en sus autobuses y sus usuarios crecen cada año. «El esfuerzo realizado desde gerencia, administración, informática hasta los compañeros y compañeras vigilantes a resultado que como equipo funcionamos como un único engranaje. Por lo tanto, la respuesta que podemos dar a los usuarios y usuarias es mucho más rápida y esmerada», concluye Míriam.