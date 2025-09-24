Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El reconocido cocinero Jordi Vilà del restaurante Alkimia de Barcelona (Premio Nacional de Gastronomía) será uno de los protagonistas destacados de la primera jornada del I Congreso de Investigación Tècnicocultural del Romesco, que tendrá lugar el 1 y 2 de octubre en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

Vilà participará en la primera mesa redonda del congreso El neo-romesco: una visión de futuro, moderada por Txaber Allué, donde compartirá reflexión con figuras de primer nivel como Eduard Xatruch (Disfrutar, 3 estrellas Michelin), Arnau Bosch (Can Bosch, Cambrils, 1 estrella Michelin) y el crítico gastronómico Philippe Regol.

Además, ofrecerá una ponencia y realizará una sesión de cocina en directo, donde Vilà reinterpretará el romesco desde una mirada contemporánea, mostrando cómo esta salsa tradicional puede evolucionar dentro del escenario de la alta cocina sin perder su esencia.

Con estas intervenciones, Jordi Vilà no sólo demostrará su destreza técnica, sino que contribuirá al debate colectivo sobre el futuro del romesco, explorando su capacidad de ser al mismo tiempo patrimonio cultural y herramienta creativa para las cocinas de vanguardia.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, destaca que «esta doble presencia de Vilà simboliza perfectamente el objetivo del acontecimiento: poner en diálogo tradición e innovación para consolidar Tarragona como capital mundial del romesco».

El I Congreso de Investigación Tècnicocultural del Romesco reunirá a un total de 9 cocineros con estrellas Michelin y la participación de hasta 50 ponentes expertos. Hay previstas 10 mesas redondas y 6 showcookings.

Las inscripciones tienen un precio de 80 euros y dan acceso a todas las actividades, talleres, mesas redondas y comidas incluidas al programa de los dos días de congreso. Los interesados pueden inscribirse en www.romescotarragona.cat.