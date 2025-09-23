Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona celebrará hoy la Diada de Santa Tecla con una jornada cargada de actos, que arrancarán a primera hora de la mañana y se alargarán hasta la medianoche. El día grande de Fiesta Mayor empezará a las 7 h con el tradicional Toc de matinades, que saldrá desde la plaza de la Font y recorrerá las diferentes calles de la ciudad. A las 8 h, la capilla de Santa Tecla acogerá la primera misa y, desde el campanario de la Catedral sonarán los primeros toques festivos de la jornada.

A las 9.15 h, desde la plaza de la fuente, arrancará la Anada a Ofici con el Séquito Popular y el saludo a la Bandera por los trompeteros municipales a la confluencia de las calles de los Cavallers y de la Nau, en los Quatre Cantons y en la plaza de las Cols. Acto seguido, en el pla de la Seu, tendrá lugar la entrada de la bandera en la ciudad con el baile conjunto de todos los elementos festivos y los pilares de las collas castelleras, a la vez que revientan las salves pirotécnicas de homenaje.

A las 10 h se celebrará la misa pontifical presidida por el arzobispo de Tarragona, Joan Planelles. Al acabar, la reliquia será trasladada desde el altar mayor hasta la capilla de Santa Tecla. Acto seguido, a partir de las 10.45 h, el Séquito desfilará hasta la plaza de la Font, donde tendrá lugar la tanda de lucimiento. A las 11.30 h la plaza de la Pagesia acogerá la primera representación del día del Ball de Dames i Vells, que se repetirá a las 19.30 h en el mismo espacio y a las 18.30 h y las 20.30 h en la plaza de los Natzarens.

Una de las citas más destacadas de hoy es la Diada castellera de Santa Tecla en la plaza de la Font, que se empezará a las 12.45 h con la Entrada en plaza de las collas. A partir de las 13 h, estas intervendrán por turno rotativo durante las tres rondas, cerrando la exhibición con los tradicionales pilares y pilar en el balcón, donde asciende la enxaneta.

La tarde arrancará a las 18.15 h con la Anada a la Professó del Seguici Popular desde la plaza de la Font. La Professó del Braç de Santa Tecla empezará a las 19 h, y llegará a la catedral a las 21 h. Allí, el Séquito ejecutará el baile conjunto y los castellers alzarán pilares en honor en la reliquia, que será encerrada de nuevo en su capilla. Acto seguido, desde el pla de la Seu, la professó bajará por la calle Major hasta llegar a la plaza de la Font, donde se hará la última tanda de lucimiento. Entre las danzas y los entremeses se podrá ver, una única vez, la figura bastonera de la Muerte del Demonio.

Finalmente, a las 22 h la plaza del Pañol acogerá los últimos parlamentos del baile de Serrallonga, y a las 23 h, desde la punta del Miracle, el castillo de fuegos de Santa Tecla será disparado por la Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes, la Costera.