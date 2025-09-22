La URV alquila de forma gratuita bicicletas plegables a sus estudiantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili ha puesto en marcha la segunda edición de la iniciativa Mou-te en verd de préstamo gratuito de bicicletas. El curso pasado se inició la prueba piloto, la cual fue todo un éxito, con muchas peticiones y las doce bicicletas plegables fueron utilizadas por estudiantes de los campus de Tarragona. Es por eso que la campaña tiene continuidad este curso, y este lunes 22 de septiembre ya se pueden hacer las peticiones, para obtener una de las bicicletas. El plazo acaba el 30 de septiembre.

Este año, la iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la movilidad, reducir la huella de carbono y fomentar la sostenibilidad y un estilo de vida más activo y saludable, se amplía a toda la comunidad universitaria, aunque tienen preferencia los estudiantes, y en todos los campus. Eso sí, el punto de recogida y retorno está situado en el Campus Catalunya, en el que está el punto de asistencia.

Los criterios para asignarlas, además de la prioridad de los estudiantes, serán la proximidad entre el campus y la dirección de residencia del estudiante, así como la existencia de vías adecuadas para llegar. En caso de empate, se priorizará la fecha de la solicitud. Los usuarios que reciban una bicicleta serán responsables de su uso y mantenimiento. Tendrán que hacer un mínimo de diez días de uso al mes y garantizar la seguridad durante las noches.

Considerando que las bicicletas son plegables, tendrán que ser almacenadas en su casa. Si la bicicleta no se guarda adecuadamente y sufre daños o es robada, el usuario será el responsable de la reparación o reposición. En este caso, la fianza se utilizará para cubrir los costes de reparación, o bien se perderá si no se devuelve la bicicleta en el mismo estado en que fue entregada.