Presentan los Nanos de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que saldrán hoy por primera vez

Están impulsados por la Associació d'Amics del la Colla Jove, que este año celebra los 40 años de su creaciónColla Jove

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Montse y Índiu, los Nanos de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, ya forman parte del Seguici Popular de Tarragona. Ayer se inauguraron y presentaron oficialmente después de un acto especial.

Los nuevos elementos saldrán por primera vez hoy y mañana con todo el conjunto de los Nanos Nous de Tarragona. La creación de las dos figuras ha ido a cargo de la escultora Àngels Cantos, que les ha estado confeccionando a lo largo de este verano en su taller, mientras que el diseño original es del ilustrador Isma Martínez, miembro de la Colla Jove.

Están impulsados por la Asociación de Amics de la Colla Jove, que este año celebra los 40 años de su creación.