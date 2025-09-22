Sociedad
La Noche Europea de la Investigación vuelve a CaixaForum Tarragona este fin de semana
El 26 y el 27 de septiembre habrá talleres, demostraciones en directo, un 'speed dating' científico y charlas amenizadas con humor, entre otras actividades
El viernes 26 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de la Noche de la Investigación en toda Europa. CaixaForum Tarragona lo celebrará el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre con actividades para todos los públicos.
La Fundación 'la Caixa' se une a un acontecimiento que muestra cómo la ciencia puede modificar el nuestro día a día y mejorarlo. Bajo el lema «Research Night: Bringing researchers into the light» (Noche de la Investigación: Hacer salir a la luz a los investigadores), las sedes de los diferentes CaixaForum y el Museo de la Ciencia CosmoCaixa acogerán más de 300 actividades gratuitas y para todos los públicos que tendrán los investigadores e investigadoras locales como protagonistas.
En el caso de CaixaForum Tarragona, el 26 de septiembre y el 27 de septiembre, los asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades, como talleres científicos, experimentos en directo, presentaciones de investigaciones, charlas con un toque de humor, exposiciones y un speed dating científico, entre otros. Se trata de un encuentro marcado por la innovación, el aprendizaje y el entretenimiento, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades. El público tendrá la oportunidad de acercarse a las personas que se dedican a la investigación en su ciudad y en su entorno, conversar y conocer de primera mano no tan sólo la tarea profesional que llevan a cabo, sino también sus motivaciones e inquietudes cotidianas.
En esta edición el humor se vuelve a unir a la ciencia a La recerca a escena a fin de que los asistentes descubran la investigación desde un punto de vista mucho más divertido y dinámico. En este show desde los más jóvenes hasta los mayores se divertirán mientras aprenden con microcharlas dinamizadas, en que los especialistas compartirán sus descubrimientos de manera clara y accesible.
En esta Noche de la Investigación , el aprendizaje y el conocimiento se presentan en múltiples formados, como los talleres, de los cuales podrá disfrutar a toda la familia. Los más pequeños de la casa podrán experimentar, crear y jugar con la ciencia, e incluso recrear como la nanociencia está revolucionando la investigación del cáncer. A través de un juego en familia, los participantes también descubrirán cómo fabrican los glóbulos rojos en un banco de sangre y tejidos.
Además, el viernes 26 de septiembre CaixaForum Tarragona descubrirá al público asistente los Colors del món a través de la reciente estrenada exposición de fotografías de National Geographic, que muestra la Tierra como un calidoscopio colosal.
Y el sábado 27, a partir de las 11.30 h, las familias con niños y más grandes de los 6 años podrán disfrutar del taller «Mengem en colors: La ciència dels aliments».