La Àliga celebra sus 40 Teclas haciendo un homenaje a Els Pets en su Baixada

La Àliga de Tarragona ha celebrado este año sus 40 Teclas con un gesto doblemente simbólico durante su Baixada, una de las citas más esperadas y multitudinarias de las fiestas de Santa Tecla.

Por una parte, la bestia ha lucido la mítica americana de Tarragona de Els Pets, en homenaje al grupo de Constantí que también celebra este año sus 40 años sobre los escenarios. La coincidencia de las dos efemérides ha servido para reivindicar aquello que une a la ciudad, con el sentimiento compartido que Tarragona m'esborrona, especialmente en una noche tan mágica como la del 21 de septiembre.

La pieza ha sido confeccionada especialmente por Josep Maria Casas, maestro sastre de la histórica tienda Lo Barato de Reus, quién ha adaptado la americana a las dimensiones de la bestia.

Por otra parte, y sin olvidar el contexto internacional, la Àliga ha lucido en su pico una composición floral con los colores de la bandera palestina, elaborada por Mireia G. Mohedano de Poesia Floristeria Romeu. Este gesto quiere ser un recuerdo y apoyo al pueblo palestino, con una firme demanda de libertad y el paro inmediato del genocidio perpetrado por Israel.

La Àliga la ha bajado, por cuarta vez, Oriol Sánchez, que ya la había bajado en las ediciones del 2013, 2018 y 2022.

Para hacer más visible todavía la celebración de las 40 Teclas de la Àliga, días antes de la Baixada se impulsó una campaña en las redes sociales con el lema fem-la groga!, que animaba a los participantes a vestirse de amarillo con el fin de crear una auténtica «marea amarilla», el color que identifica la Àliga.

Sobre las siete y media de la noche, justo antes del inicio de la Baixada, los aliguers sorprendieron al público con la distribución de 700 camisetas gratuitas entre las personas que ya se encontraban sentadas esperando el acto. Esta acción quiso ser un gesto de agradecimiento y apoyo a los teclers que, año tras año, acompañan la Àliga y esperan con paciencia horas y horas para disfrutar de La Baixada.