Los vecinos de la Mora-Tamarit se movilizan para reclamar «servicios básicos»: «Estamos olvidados»

El sábado por la mañana los vecinos de la Mora Tamarit se movilizaron desplazándose hasta la Plaça de la Font para «reclamar servicios e infraestructuras» que, aseguran, hace años que reclaman sin respuesta. Según explican desde la Asociación de Vecinos, organizadores de la protesta, esta buscaba «denunciar el olvido del Ayuntamiento hacia este núcleo de cerca de 2.000 habitantes».

Así, los vecinos reclaman «un ambulatorio, una escuela, un jardín de infancia, un centro cívico, instalaciones deportivas y presencia permanente de la Guardia Urbana». También denuncian «la falta de limpieza y la insuficiente planificación ante la masificación que sufre el barrio en verano», cuando la población, afirman, «puede llegar hasta 15.000 personas».

«Un fin de semana cualquiera de verano sufrimos una masificación descontrolada sin que nadie ponga remedio. Un día tendremos un disgusto», advirtieron desde la entidad vecinal, que recordó que «incluso los restos de la arroyada del pasado noviembre continúan visibles en los puentes del canal, a pesar de haberlo denunciado repetidamente».

Los vecinos insisten en que «no hay ningún otro municipio de Cataluña con 2.000 habitantes que no disponga de estos servicios básicos» y aseguran que «seguirán movilizándose hasta conseguir compromisos reales por parte del Ayuntamiento».