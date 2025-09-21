Tarragona recibe a los alcaldes de las ciudades del Pacto de Amistad Chartreuse

Imagen del encuentro entre alcaldes y representantes de las ciudades del Pacto de AmistadJoan Carles Borrachero

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, recibió ayer, sábado 20 de septiembre, a los alcaldes y otros representantes de las ciudades del Pacto de Amistad vinculadas con la fábrica de la Chartreuse.

El Ayuntamiento y el Anfiteatro fueron los escenarios escogidos para este recibimiento institucional pero también festivo, que contó con una muestra de cultura popular con varios elementos festivos, que bailaron para la ocasión, así como con recreaciones históricas.

De entre las autoridades presentes en la celebración se encontraron alcaldes y representantes de las ciudades firmantes del pacto de amistad como el alcalde de Saint Pierre de Chartreuse, Stéphane Gusmeroli; la alcaldesa de Sant Laurent du Pont, Céline Boursier; el alcalde de Voiron, Julien Polat; la concejala de Entre-Deux-Guiers, Birgitta Renaudin; representantes de la Région Rhône Alpes; el presidente de la Chartreuse, Emmanuel Delafon; la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero; el presidente y vicepresidente del Consejo Comarcal, así como consellers y conselleres del Ayuntamiento de Tarragona.

El alcalde de Tarragona expresó que «lo que nos vincula con todas estas ciudades va más allá del Chartreuse. Un hilo verde y amarillo que traspasa fronteras, une corso y suma esta complicidad que tenemos los tarraconenses y tarraconenses y los franceses».