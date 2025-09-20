Fiestas
Tarragona vive el fin de semana central de Santa Tecla 2025: estos son los actos más destacados
El Pregó y la Baixada de l'Àliga encabezan la programación de estas jornadas
Tarragona empieza hoy uno de los fines de semana más esperados de las fiestas de Santa Tecla. Desde conciertos multitudinarios hasta representaciones patrimoniales y encuentros familiares, la agenda del 20 y 21 de septiembre llega cargada de citas imprescindibles tanto para tarraconenses como para los visitantes.
Sábado 20 de septiembre
- 11 h – Posa’t a la pell del Drac: actividades familiares en el Coso del Buey y Pescadería para celebrar los 40 años del Dragón de Sant Roc y los 25 del Dragón Pequeño.
- 12 h – Concierto vermú de la Big Band BUMT en la plaza de las Cols, con más de 40 músicos en directo.
- 12 h – 10.º Vermú Rumbero Especial 200, con Que Patatus y Mario Roca, en homenaje a los 200 años de los Gegants Vells.
- 19 h – Recibimiento institucional Chartreuse en el Parque del Anfiteatro, con cultura popular y recuerdo del 25.º aniversario del reconocimiento UNESCO de Tàrraco.
- 19.30 h – El Correfuego Pequeño arrancará en el Balcón del Mediterráneo y llegará hasta la estatua dels Herois.
- 20 h – Concierto de Miki Núñez en el Parque del Francolí, con su nuevo EP La partida.
- 20.30 h – Amaral en concierto en el Tarraco Arena, con la suya nueva gira.
- 22 h – Actuación de Triquell en el Parque del Francolí, con su estilo mestizo y potente.
- 22.30 h – El Retaule de Santa Tecla en la Catedral, la representación histórica de la vida de la patrona.
- 24 h – Noche de versiones con Akelarre en el Parque del Francolí, dando inicio por la Nit Bruixa.
Domingo 21 de septiembre
- 11 h – Presentación de la nueva pareja de los Nanos Nous en la plaza de las Cols, homenaje a figuras castelleres de la Colla Jove.
- 12 h – Vermú musical de los Nanos Nous, con pasacalle y fiesta en la pl. del Esperidió.
- 12 h/13 h – Estreno del Ball Parlat de Dames i Vells 2025 en el Centro Cívico de Sant Salvador.
- 17.30 h – Café, copa y puro por un duro con las PD Pussies en la Plaza del Rey.
- 17.30 h – La despertada de los Gegants, que llegarán delante de el Ayuntamiento.
- 18.30 h – Pregó de Santa Tecla en la plaza de la Font, con la pregonera Viviana de Salvador Deop y la tradicional Tronada.
- 19.30 h – Arrancada dels Gegants, que recorrerán las calles desde la plaza de la Font.
- 19.15 – Primer Amparito Roca de les Festes en la Plaza de la Font.
- 19.30 h – Arrencada dels Gegants (itinerario: Itinerario: pl. de la Font, c. Portalet, Rambla Vella, c. Comte de Rius, Rambla Nova (coca central), c. Sant Agustí, c. Portalet y pl. de la Font)
- 20.45 h – Primer ball de gegants camb el Amparito Roca, momento clave de las fiestas, a ritmo de Tradiband.
- 21 h – Concierto de Andrea Grau en el Parque del Francolí, con su disco Petó i adéu.
- 22.15 h – Concierto de Edu Esteve en el Parque Francolí, presentando su primer álbum Colors.
- 23.45 h – Concierto de Suu en Parc Francolí, que cerrará la noche con sus éxitos de indie-pop.
- 24 h – Baixada de l'Àliga, uno de los rituales más vibrantes y populares, desde el Pla de la Seu hasta la plaça del Rei.