Tarragona vive el fin de semana central de Santa Tecla 2025: estos son los actos más destacados

Tarragona empieza hoy uno de los fines de semana más esperados de las fiestas de Santa Tecla. Desde conciertos multitudinarios hasta representaciones patrimoniales y encuentros familiares, la agenda del 20 y 21 de septiembre llega cargada de citas imprescindibles tanto para tarraconenses como para los visitantes.

Sábado 20 de septiembre

11 h – Posa’t a la pell del Drac: actividades familiares en el Coso del Buey y Pescadería para celebrar los 40 años del Dragón de Sant Roc y los 25 del Dragón Pequeño.

12 h – Concierto vermú de la Big Band BUMT en la plaza de las Cols, con más de 40 músicos en directo.

12 h – 10.º Vermú Rumbero Especial 200, con Que Patatus y Mario Roca , en homenaje a los 200 años de los Gegants Vells.

19 h – Recibimiento institucional Chartreuse en el Parque del Anfiteatro , con cultura popular y recuerdo del 25.º aniversario del reconocimiento UNESCO de Tàrraco .

20 h – Concierto de Miki Núñez en el Parque del Francolí, con su nuevo EP La partida.

20.30 h – Amaral en concierto en el Tarraco Arena , con la suya nueva gira.

22 h – Actuación de Triquell en el Parque del Francolí, con su estilo mestizo y potente.

22.30 h – El Retaule de Santa Tecla en la Catedral, la representación histórica de la vida de la patrona.

24 h – Noche de versiones con Akelarre en el Parque del Francolí, dando inicio por la Nit Bruixa.

Domingo 21 de septiembre

11 h – Presentación de la nueva pareja de los Nanos Nous en la plaza de las Cols, homenaje a figuras castelleres de la Colla Jove.

12 h – Vermú musical de los Nano s Nous, con pasacalle y fiesta en la pl. del Esperidió .

12 h/13 h – Estreno del Ball Parlat de Dames i Vells 2025 en el Centro Cívico de Sant Salvador .

en el Centro Cívico de . 17.30 h – Café, copa y puro por un duro con las PD Pussies en la Plaza del Rey.

18.30 h – Pregó de Santa Tecla en la plaza de la Font, con la pregonera Viviana de Salvador Deop y la tradicional Tronada.

19.30 h – Arrancada dels Gegants , que recorrerán las calles desde la plaza de la Font.

20.45 h – Primer ball de gegants camb el Amparito Roca , momento clave de las fiestas, a ritmo de Tradiband .

21 h – Concierto de Andrea Grau en el Parque del Francolí, con su disco Petó i adéu.

22.15 h – Concierto de Edu Esteve en el Parque Francolí, presentando su primer álbum Colors .

23.45 h – Concierto de Suu en Parc Francolí , que cerrará la noche con sus éxitos de indie- pop .