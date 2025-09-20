Sucesos
Un accidente múltiple en la T-11 en Tarragona deja a un herido atrapado en su vehículo
La colisión, que tuvo lugar el viernes por la noche al punto kilométrico 10, implicó tres vehículos
Durante la noche del viernes se produjo un accidente de tráfico en la T-11, en el punto kilométrico 10, a la altura de Tarragona, en el cual se vieron implicados tres vehículos.
Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 00.48 horas y enviaron dos dotaciones. Al llegar, encontraron a una persona atrapada mecánicamente en uno de los turismos y trabajaron para liberarla.
Los otros seis ocupantes resultaron ilesos. Cinco viajaban en un mismo vehículo, otra en un segundo y la persona que conducía el tercero, que fue el que quedó atrapado.
Una vez rescatada, los Bomberos retiraron los vehículos accidentados y limpiaron la vía para restablecer la circulación con normalidad.