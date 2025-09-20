Un accidente múltiple en la T-11 en Tarragona deja a un herido atrapado en su vehículo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Durante la noche del viernes se produjo un accidente de tráfico en la T-11, en el punto kilométrico 10, a la altura de Tarragona, en el cual se vieron implicados tres vehículos.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 00.48 horas y enviaron dos dotaciones. Al llegar, encontraron a una persona atrapada mecánicamente en uno de los turismos y trabajaron para liberarla.

Los otros seis ocupantes resultaron ilesos. Cinco viajaban en un mismo vehículo, otra en un segundo y la persona que conducía el tercero, que fue el que quedó atrapado.

Una vez rescatada, los Bomberos retiraron los vehículos accidentados y limpiaron la vía para restablecer la circulación con normalidad.