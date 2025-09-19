Tarragona, entre las capitales más felices del Estado según el índice Sonneil Happy 2025

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Tarragona es, oficialmente, una de las capitales más felices del Estado. Así lo confirma el índice Spain Happy 2025, elaborado por Sonneil, que analiza más de 8.000 municipios. La ciudad ha obtenido 88,70 puntos sobre 100, destacando por sus 291 días de sol al año, una temperatura media de 19 grados y una red de servicios reforzada por la proximidad del aeropuerto de Reus.

La presencia catalana en el ranking es destacable, con Barcelona (86,90 puntos) superando Madrid (83,13) en calidad de vida, y Gerona (78,52) y Lleida (74,47) manteniendo un buen equilibrio entre entorno natural, servicios y conectividad.

Además de las capitales, la Costa Daurada tiene un papel protagonista: Vila-seca (89,21) y Salou (88,94) se han colado entre los veinte municipios más felices del Estado. Cambrils también aparece destacada por su perfil costero y clima estable.

Otros puntos del litoral catalán completan la fotografía: Sitges (87,02) en el Garraf y varias localidades del Maresme, como Arenys de Mar o Sant Vicenç de Montalt, se consideran zonas con una alta calidad de vida.

El informe señala que el bienestar se explica por una combinación de factores como el clima, el acceso a servicios de salud y educación, la conectividad y la calidad del entorno natural. A escala estatal, las primeras posiciones son para Málaga (91,36), Almería (90,88) e Ibiza (90,86).

En Cataluña, sin embargo, Tarragona y su litoral demuestran que, según el estudio, vivir en el Mediterráneo es sinónimo de felicidad.