Sale a licitación el proyecto de museografía del Fòrum de la Colònia

Este viernes ha salido a licitación para la contratación de la implantación del proyecto ejecutivo de una nueva museografía al recinto del Fòrum de la Colònia; en las obras de Rehabilitación, Mejora y Aprovechamiento del Parq Fòrum – Parque Arqueológico del Fòrum de la Colònia.

Las propuestas de los equipos interesados, se pueden presentar hasta el 6 de octubre. El coste del proyecto es de 315.184,85 € y se tiene que hacer constar una serie de requisitos, como ser un equipo pluridisciplinar y cumplir con una serie de exigencias que rigen el contrato.