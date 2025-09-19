«Con las redes estamos perdiendo la capacidad de identificar una buena fotografía»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Esta exposición reúne 56 fotografías que firman reputados fotógrafos de National Geographic. ¿Qué es lo que las hace tan buenas?

«Les fotografías son buenas porque los fotógrafos que las han hecho son muy buenos. Y no sólo es por una cuestión técnica, sino también por lo que nos transmiten. En una fotografía de un fotógrafo de National Geographic hay mucho más que calidad técnica: hay una visión del mundo y una historia».

‘Colors del Món’ está dividida en siete ámbitos, cada uno de los cuales dominado por un color. ¿Qué papel tienen los colores en nuestra interpretación del mundo?

«Nosotros, como primates, tenemos unas capacidades determinadas para ver los colores. Somos animales eminentemente visuales, la vista es el sentido con que más captamos los impulsos exteriores, incluso de manera inconsciente. Además, nuestros ojos diferencian determinados colores que no son todos los que existen: en los ojos tenemos tres receptores para los colores, cuando las galeras, por ejemplo, tienen entre 12 y 16. Después, también es importante entender que los ojos nos sirven para captar las imágenes, pero quien las interpreta es el cerebro. Esta conexión entre la óptica, que son los ojos, y el software, que es el cerebro, es la que nos permite ver este mundo tan diverso».

Más allá de la belleza de las fotografías, esta exposición tiene muchos otros niveles de lectura. De entrada, es un descubrimiento en un mundo lejano que a menudo nos resulta también desconocido.

«Sí, pienso que abrir estas ventanas en el mundo es fundamental. Y pienso sobre todo en los niños. Si les ofrecemos la posibilidad de conocer el mundo, estaremos formando personas con más criterio, menos manipulables y más capaces de tomar decisiones por sí mismos. Al fin y al cabo, eso también forma parte de la cultura. Me parece fundamental romper la barrera entre cultura y ciencia, porque es una barrera falsa. Una exposición como esta habla tanto de física como de biología o de religión. Y todo es cultura».

Otro aspecto importante es el papel del fotógrafo y su mirada, de qué manera posiciona delante de lo que está retratando.

«Este es otro nivel de lectura de la exposición. Podemos hablar, incluso, de sesgo de género en función de cómo ves cada fotografía o de quién lo ha hecho, si es un hombre o una mujer. Otro aspecto interesante es que hay historia de la fotografía, porque hay imágenes hechas en la década de los 60, en analógico, y también claro, fotografías de la era digital. En definitiva, según el punto de vista con que te mires las fotos, puedes sacar una pila de cosas diferentes».

En una sociedad como la nuestra, sepultada por miles de imágenes en las redes sociales, esta exposición también nos recuerda que la fotografía es un arte.

«Yo mismo soy fotógrafo, me dedico a la fotografía a través de microscopios, y eso que comentas me genera un gran problema. Hoy día estamos devorando fotografía sin prestarle ninguna atención. Pasamos pantallas, miramos fotografías, pero no las vemos. Con la llegada de los móviles, todo el mundo puede hacer fotos y todo el mundo las puede publicar. Eso ha hecho que la fotografía con valor real pierda importancia. Y no sólo eso: ha hecho que no la sepamos identificar. Y pienso que una exposición como esta es una buena herramienta para entender por qué una fotografía es buena y comprobar que hay fotografías que nos están explicando historias».

Eres fotógrafo y asesor científico de una exposición que trata sobre colores y fotografía, así que no puedo acabar sin preguntarte cuál es tu color preferido.

«Me gusta mucho el negro, pero especialmente el verde. Quizás es por una reminiscencia de los primates, que evolucionamos en zonas arbóreas y necesitábamos diferenciar los tonos de verde en función de la maduración de los árboles. Debió ser importante a la hora de comida... Aparte que, el verde, en nuestra cultura, es símbolo de esperanza. Y no lo tenemos que perder nunca».