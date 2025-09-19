Port Tarragona adjudica la construcción de dos sistemas de cintas transportadoras de cereales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Port Tarragona ha adjudicado a Ership y a Noatum las dos concesiones destinadas a la construcción y futura explotación de un sistema de cintas transportadoras de sólidos a granel en los muelles de Aragó y Castella-Sud. Ership invertirá 10 millones de euros en el muelle de Aragó y Noatum invertirá 4 más en el muelle de Castella para la construcción de dos sistemas de cintas transportadoras, uno en cada muelle.

Las nuevas instalaciones que construirán los dos concesionarios facilitarán el proceso de descarga y almacenaje del grano desde el barco y hasta los almacenes, que no hará falta que se haga con camiones, sino que se realizará mediante las cintas transportadoras. Eso ofrecerá más seguridad al muelle, al reducir la presencia de vehículos rodados y a la vez comportará un importante avance en materia de descarbonización y sostenibilidad, ya que se reducirán las emisiones de CO2 asociadas a la presencia de los camiones y de las partículas en suspensión al ambiente que genera el transporte de cereales.

Ambas concesiones se han otorgado para un periodo de 40 años. Estas dos concesiones supondrán una importante modernización de las operativas de descarga y permitirán un aumento de la capacidad operativa.

Inversión en el muelle de Aragó

Ership ha resultado la empresa ganadora del concurso para la construcción y explotación del sistema de transporte horizontal del muelle de Aragón. La compañía invertirá 10,1 millones de euros en la creación de un sistema que contará con seis cintas transportadoras, una de las cuales irá en paralelo al muelle y el resto estarán elevadas, para evitar interferencias con el tránsito rodado y ferroviario del muelle.

Las cintas transportadoras que conformarán este sistema de transporte horizontal estarán cubiertas tanto por la zona superior como por los laterales, para evitar pérdidas de mercancía y lo cual haya partículas ambientales derivadas del movimiento de los cereales.

La construcción de este sistema de transporte horizontal tendrá una duración de 20 meses y se llevará a cabo durante 2026 y 2027. A partir de 2028, el sistema ya estará operativo y, cuándo funcione a pleno rendimiento, tendrá capacidad para transportar 340.000 toneladas de sólidos agroalimentarios a granel al año.

Inversión en el muelle de Castella

Noatum, por su parte, ha sido la empresa ganadora del concurso para la construcción y explotación de un segundo sistema de transporte horizontal de sólidos agroalimentarios a granel, ubicado, en este caso, en el muelle de Castella-Sud. La compañía invertirá 3,95 millones de euros para la ejecución de esta instalación, que moverá 400.000 toneladas al año. Los trabajos se llevarán a cabo a lo largo de 2026 y está previsto que el sistema entre en funcionamiento a plena capacidad en enero de 2027.

En este caso, el sistema contará con una cinta de 60 metros de largo que se ubicará en paralelo en el muelle. Una tolva ecológica, que se desplazará a lo largo del trazado vía raíles, será la encargada de distribuir el sólido a granel hasta la cinta transportadora principal y de esta pasará a las cintas secundarias, que estarán elevadas, para no interferir en el tránsito rodado y ferroviario del muelle y que serán las encargadas de mover la carga hasta los almacenes.