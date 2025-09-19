El pleno de Tarragona rechaza una moción de Junts que proponía que la ciudad regulara el padrón

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha rechazado por amplia mayoría una moción de Junts que proponía que la ciudad regulara el padrón municipal, a partir de la creación de una ordenanza. En el texto los juntaires han lamentado que «la simple declaración de residencia en un domicilio, aunque sea fruto de una ocupación delincuencial, genere automáticamente derechos plenos», como la escolarización o la sanidad. Tan sólo el PP ha dado apoyo a la propuesta, que ha contado con el voto contrario del resto de consejeros. Entre los motivos por la negativa se ha indicado que la propuesta era ilegal por el hecho de que el padrón está regulado por el Estado y que es un registro administrativo de residencia, no de legalidad urbanística o contractual.

La propuesta de Junts también preveía «incorporar el arraigo como criterio de preferencia en las bases de adjudicación de vivienda pública municipal». Este punto ha sido criticado por diferentes formaciones. «La vivienda pública tiene que ir a quién más lo necesita, no a quién lleva más años viviendo en Tarragona», ha apuntado Carles Farré, de ERC. En otra línea, desde Vox, Judit Gómez ha afirmado que «el arraigo es un colador de regularizaciones masivas» y ha asegurado que «no hay vivienda para todos». Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, ha reclamado a Junts que «dejen de llevar propuestas que intentan tapar las vergüenzas ante una Aliança per Catalunya que les come el terreno».

Deuda municipal

Entre los puntos del orden del día se ha aprobado un modificativo de crédito que prevé destinar 6,2 millones de euros de remanente de tesorería del presupuesto a enjugar deuda. Esta maniobra permite que el consistorio rebaje la deuda viva hasta el 57% y ahorrar en torno a un millón de euros en intereses. Aparte, también hay partidas destinadas para mejorar la vía pública al barrio del Serrallo, poner en marcha el proyecto de reforma de la Quinta de Sant Rafael o la pacificación del primer tramo de la Rambla Nova. El punto ha contado con el apoyo del PSC, Junts, En Comú Podem y dos concejales no adscritos; mientras que ERC, el PP y una no adscrita ha votado en contra; y Vox se ha abstenido.

En el plenario también se ha aprobado el Plan Estratégico Tarragona Cultura 2033, un documento que marca las líneas de gestión y desarrollo de las políticas culturales municipales durante los próximos ocho años. El plan quiere «construir una política cultural pública transversal, abierta y centrada en las personas con el fin de hacer accesibles a todo el mundo los derechos culturales», ha expuesto la consejera de Cultura, Sandra Ramos. Asimismo, el documento busca planificar y desplegar programaciones, dar apoyo a propuestas surgidas del tejido cultural o dinamizar el territorio con redes de agentes culturales y de proximidad, entre otros.

En el tramo inicial de la sesión un grupo de vecinos y representantes de entidades han exhibido carteles pidiendo más limpieza en la ciudad. El alcalde Rubén Viñuales se ha reunido unos minutos con ellos y les ha garantizado que con el nuevo contrato de la limpieza las demandas serán atendidas y la situación mejorará.