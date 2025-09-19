El Instituto Martí i Franquès organiza un diálogo sobre el Retablo de Santa Tecla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este viernes el departamento de lengua y literatura catalanas del Instituto Martí i Franquès de Tarragona ha organizado un diálogo en torno al Retablo de Santa Tecla para el alumnado de 2.º de Bachillerato. El acto lo ha conducido el periodista Enric Garcia Jardí, y han participado Rosa Llorach (presidenta del Esbart Santa Tecla), Lluís Calduch (director artístico) y Judit Gusach (danzante que hace el papel de Santa Tecla).

El Retablo se podrá ver este sábado 20 de septiembre en las 22:30 en la Catedral de Tarragona. Cuatro alumnos del centro tendrán la suerte de ver toda la organización, los prolegómenos, el ensayo general y la representación, guiados por miembros del Esbart Santa Tecla.

El departamento también ha organizado una exposición conmemorativa del Retablo a la entrada de la biblioteca que se puede visitar hasta el día 26 de septiembre.