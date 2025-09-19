Ecologistas proponen crear «espacios seguros» en el río Francolí para garantizar la supervivencia de la anguila

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La entidad Ecologistes en Acció propone crear «espacios seguros» en el río Francolí para proteger la población de anguila europea, una especie en peligro crítico de extinción a escala mundial. Así, instan a las administraciones a reaprovechar el agua residual de la depuradora mediante tratamiento terciario para después bombearla en el tramo final del río en Tarragona. De esta manera, piden que se asegure un caudal ecológico durante todo el año.

La competencia administrativa de una obra como esta es de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que según la entidad, «ve con buenos ojos» el proyecto, si bien queda pendiente planificar quién asumiría los costes. La entidad señala que la población de anguila en Tarragona es una de las más significativas en toda Cataluña.

Los ecologistas alertan que la extracción de agua a través de los pozos colindantes con el río Francolí destinados a regadío impide que las anguilas lleguen al mar, puesto que el cauce del río queda seco y los animales mueren. Según la entidad, el proyecto propuesto aseguraría la conexión entre el agua del río y del mar durante todo el año, un escenario que potenciaría la supervivencia de la anguila europea. El presidente de la entidad a Tarragona, Víctor Álvarez, ha añadido que la reutilización de aguas residuales mediante tratamiento terciario también beneficiaría al conjunto del entorno natural del Francolí.

Hoy por hoy, calculan que la producción de la EDAR es de 12 hm³ anuales y piden que la mitad, que actualmente se aboca en el mar, se someta a un tratamiento terciario y se bombee cuatro kilómetros río arriba. Se trata de una aportación que supondría 200 litros por segundo de media durante todo el año, una cantidad que aseguran que garantizaría el tráfico continuo de ejemplares.

Así, instan a las administraciones competentes a trabajar plegados e impulsar este proyecto, el cual califican de «ambicioso» tanto para el entorno como para la ciudad. De momento, ya han tenido primeras conversaciones con la ACA, que «ve con buenos ojos» la propuesta. A la vez, Ecologistes en Acció señala que la voluntad política puede ser clave en esta iniciativa, e insiste que el gasto energético del bombeig sería «muy reducida», dado el escaso desnivel existente en el tramo final del Francolí.

Si bien la entidad no tiene constancia del número de ejemplares de anguila europea que hay en esta zona, apuntan que se trata de una de las poblaciones más numerosas en Cataluña de esta especie en extinción a escala mundial.