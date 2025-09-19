Detenidos en Tarragona tres hombres por un hurto con el método de la siembra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona detuvieron ayer miércoles tres hombres de 38, 28 y 23 años, como presuntos autores de los delitos de hurto, tentativa de estafa bancaria y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10.50 horas, cuando una patrulla de paisano que hacía tareas de seguridad ciudadana recibió el aviso de un hurto a una clienta en el aparcamiento de un supermercado de la ciudad.

Objetos intervenidos a los ladrones del método de la siembra.Mossos d'Esquadra

Inmediatamente, los agentes se desplazaron al lugar y localizaron a la víctima que se los explicó que había salido del supermercado y un hombre se había dirigido para avisarla de que le habían caído varias monedas. La mujer, que llevaba su bolso de mano en el carro de la compra, recogió las monedas y cuando se giró el hombre ya no estaba y tampoco encontró su bolso de mano.

Según la información facilitada, los autores habían huido con un vehículo y todo apuntaba que pretendían utilizar las tarjetas sustraídas para hacer extracciones en entidades bancarias próximas.

Minutos después, los mossos localizaron el vehículo sospechoso estacionado en el barrio de Torreforta, muy cerca de una entidad bancaria, con dos hombres en el interior. Entonces, la patrulla maniobró el coche policial para impedir la huida y se identificaron como policías.

Mientras estos dos hombres estaban retenidos, un tercer implicado, que se encontraba en la zona de los cajeros automáticos, intentó huir corriendo por las calles adyacentes.

Gracias al seguimiento constante de un agente y a la colaboración de un ciudadano, los mossos lo interceptaron en una zona boscosa de la calle Amposta donde opuso una fuerte resistencia antes de ser reducido y detenido.

En este punto, los agentes localizaron 900 € en efectivo, siete tarjetas bancarias propiedad de la víctima, una gorra y unos auriculares sin hilos.

En el cacheo posterior del vehículo, se encontraron un monedero con 2.140 € en billetes, un bolso con 164 € en monedas y 4 libras esterlinas, así como otros objetos personales de la víctima. También se intervinieron tres carteras, dos décimos de lotería, tres teléfonos móviles, varias gorras, papel de aluminio y ropa. En total, los agentes recuperaron más de 3.000 € en efectivo y devolvieron todos los objetos sustraídos a su propietaria.

Las gestiones posteriores permitieron confirmar que los tres detenidos habían intentado, sin éxito, hacer dos extracciones de 990 € de un cajero automático con las tarjetas robadas.

Los arrestados pasarán en las próximas horas a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Tarragona.