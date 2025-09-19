Andrea Grau presenta "Petó i adeu" en las fiestas de Santa Tecla

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La cantante tarraconense Andrea Grau volverá a casa este domingo, 21 de septiembre, con un concierto en el Parc del Francolí(21 h) en el marco de las fiestas de Santa Tecla. La actuación forma parte de la gira de presentación de su primer disco de larga duración, "Petó i adéu".

Grau se dio a conocer con temas como "La Pitjor Persona del Món" o la atrevida reinterpretación del Amparito Roca bajo el título "Amparito Ja!." La artista ha sabido conectar con el público a través de un electro pop fresco e íntimo, con canciones que a menudo parecen páginas arrancadas de un diario personal.

El nuevo álbum recoge este espíritu, pero añade nuevas sonoridades cercanas al indie urbano. En él, Grau explora la complejidad de las relaciones, oscilando entre el humor y la nostalgia. Desde la ironía de "Mudernu de Barcelona", una sátira a los jóvenes modernos de la capital, hasta la melancolía de "Deixa un missatge", la cantante dibuja un viaje emocional que tiene como hilo conductor el deseo de aferrarse al pasado y, al mismo tiempo, la necesidad de dejarlo atrás. Su último sencillo, "Setebre", ya apuntaba esta línea nostálgica, evocando el final del verano y los recuerdos que deja.

Aunque en el 2024 ya había publicado el EP "Un trosset del que porto dins", la cantautora considera que aquel proyecto fue sólo un paso inicial. Con "Petó i adéu" ha dado el salto definitivo, articulando un disco completo con coherencia narrativa y musical. El punto de partida del trabajo es una señal de tráfico que le sirvió como metáfora: la imagen de una última acción breve antes de dejar marcharse a alguien. El disco, de hecho, se ha convertido en su particular proceso de duelo después de una relación.

Tras pasar por escenarios como el Festival Terramar de Sitges, el Tàrraco Music Festival, la Garbinada Pop o el FIM 2025, Andrea Grau llega a las fiestas mayores de Tarragona para compartir con el público el potencial de un proyecto que promete emocionar en una noche de música y sentimientos a flor de piel.