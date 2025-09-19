El 34% de los actos de las fiestas de Santa Tecla se celebran fuera del centro

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El grupo d'En Comú Podem saca pecho de conseguir descentralizar Santa Tecla, tal como negociaron en los presupuestos con el ejecutivo municipal La fiesta mayor de Santa Tecla cada vez se ensancha territorialmente y llega a nuevos espacios de la ciudad. Este año, por primera vez el 34% de los actos se celebrarán fuera del centro neurálgico de la fiesta, la Parte Alta. Un total de 139 acontecimientos del programa se celebrarán en otros barrios de Tarragona. Concretamente, 80 se han hecho o se harán en el Eixample, la Part Baixa o el Serrallo; 40 en los barrios de Ponent; 13 en los Barris Nord y 6 en los barrios de Llevant.

Los de la formación morada han celebrado estas cifras y sacan pecho de haberlas conseguido después de establecerlas como condición para aprobar los presupuestos del gobierno municipal. «Nos alegra comprobar que nuestras propuestas tienen un efecto tangible y positivo en el modelo de fiesta mayor, reforzando la capacidad de incidencia y nuestro rol en la construcción de una fiesta más inclusiva y participativa. Este avance es un paso significativo hacia un modelo de fiesta que abraza toda la ciudad y que tiene que seguir evolucionando», expresan desde la formación. En más, consideran que esta tendencia no sólo demuestra «una mayor permeabilidad» de la fiesta a toda la ciudad, sino que también contribuye a la descongestión del centro, haciendo que la celebración sea «más accesible para todo el mundo».

De cara al futuro, el grupo municipal reconoce que todavía «hay camino para recorrer». «Detectamos una oportunidad de seguir ampliando la presencia de la fiesta en zonas como la de Levante o al Norte, donde la programación todavía es casi testimonial. Uno de nuestros próximos objetivos será consolidar el modelo descentralizado para garantizar que cada rincón de la ciudad pueda disfrutar plenamente de su fiesta mayor, potenciando los espacios propios de cada barrio,» concluyen desde de ECP. En este sentido, alguno de los actos que más llegan a los barrios son los bailes hablados, como en el caso de Sebastiana del Castillo y el de Dames i Vells. También, la iniciativa de Santa Tecla en las escuelas llega a todos los barrios y es crucial para el relevo de las fiestas.