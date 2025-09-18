Sociedad
Tarragona se teñirá de rosa con la décima edición de la Women Race El Corte Inglés
La carrera de las mujeres de Tarragona por la lucha contra el cáncer de mama llega el domingo 19 de octubre a su décimo aniversario
Las calles de Tarragona se llenarán de rosa el domingo 19 de octubre, a partir de las 9:30 h, con la décima edición de la Women Race El Corte Inglés, la carrera solidaria que quiere visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y recaudar fondos para la Associació Contra el Càncer de Tarragona
La prueba ha crecido hasta convertirse en la cita deportiva y solidaria más multitudinaria de la ciudad, con inscripciones abiertas hasta el 13 de octubre para un máximo de 3.500 participantes. Les categorías permiten la participación individual y por equipos, incluyendo madre e hija, dos hermanas o dos amigas. También hay categoría masculina, pero sin opción a podio.
Ha sido la ilustradora vallense Meritxell Garriga quien ha creado la imagen del cartel oficial. Ha querido reflejar en su obra la energía y la fuerza de las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama, transmitiendo esperanza, vitalidad y superación. Lo podremos ver durante los próximos días en los escaparates de El Corte Inglés, en la cartelería y en las camisetas oficiales, que se entregarán durante la Fira de la Corredora los días 17 y 18 de octubre.
Nuevo recorrido emblemático
Este año, la carrera estrena un nuevo circuito de 5 km que recorre algunos de los lugares más emblemáticos de Tarragona: Portal del Roser, calle de la Nau, Plaça de la Font, Baixada de la Pescateria, Amfiteatre romà, Balcó del Mediterrani y Mercat Central. Un recorrido inclusivo, pensado para todas las edades y condiciones físicas.
El sábado 18 de octubre, en la Rambla Lluís Companys, se harán actividades previas a la carrera: sesión de dance fitness con el profesor Luís Costa, el muro de los deseos de la Associació Contra el Càncer y música en directo con DJ.
Patrocinadores y colaboradores
El concesionario BMW Oliva Motor vuelve a ser patrocinador principal, contribuyendo a la sensibilización y a la recaudación de fondos, promoviendo valores como la sostenibilidad y el deporte saludable. También participan el Ayuntamiento de Tarragona, Guardia Urbana, Protección Civil, Cruz Roja y voluntariado de El Corte Inglés i de l'Associació Contra el Cáncer.
La organización corre a cargo de Challenge Events, y la prueba cuenta con colaboraciones de Ilerna, Aquarius, Under Armour, Aneto, Haribo, Isdin, Frit Ravich y Fuze Tea.