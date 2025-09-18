Una sesión entre el humano y el algoritmo

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La catalana AWWZ es considerada una de las Dj, productoras y artistas más reconocidas de España y Latinoamérica. Fusiona electrónica, ambiente y ritmos urbanos, y en su faceta de Dj, ha trabajado en festivales de referencia como el Sónar Festival (Barcelona, Lisboa y Buenos Aires), y ha hecho bailar en sesiones reconocidas mundialmente, como el Boiler Room de España y México.

La semana que viene, AWWZ vendrá a Tarragona a presentar uno de sus últimos proyectos. Se trata de AWWZ B2B con IA, que tal como explica la misma artista, no es otra cosa que un Back-to-Back o, cosa que es lo mismo, una sesión con dos Djs en el escenario, en qué primero uno pone un tema y después lo pone el otro, creando una especie de diálogo entre los dos».

La particularidad de la propuesta de AWWZ es que este segundo Dj es la inteligencia artificial. «Cuando empezamos a trabajar en el proyecto queríamos encontrar la manera de involucrar la IA en el mundo de la música de una manera creativa. Así surgió la idea de hacer a un B2B Dj Siete con la IA», detalla la productora. El proyecto, explica, se ha ido trabajando a medida que ha avanzado, y se ha mejorado la manera como la IA interactúa con AWWZ. «Lo que hacemos no es un reemplazo de un DJ», aclara. «Actualmente, hay IA que funcionan como si lo fueran, pero en realidad lo que hacen es seleccionar pistas de sonidos. En nuestro caso, lo que hace la IA es escoger temas de una librería concreta». Es por eso, explica el artista, que cada sesión es diferente, porque ella nunca sabe qué tema seleccionará la IA en cada momento.

En la sesión AWWZ B2B con IA, explica, también hay un elemento visual: «Hemos generado una especie de metahumano que se parece un poco a mí, y lo acompañamos de uno visual muy potente, porque de esta manera el público puede ver muy claramente cuándo está pinchando la IA y cuándo estoy pinchando yo».

Esta sesión Human vs Machine forma parte de la programación del Now Fest, el Festival Europeo de Arte, Diseño, Inteligencia Artificial, Makers 3D y Experiencias inmersivas de El Jardí Digital, que se hará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre en el Refugio 1 del Port de Tarragona,

La sesión AWWZ B2B con IA forma parte de la programación del sábado 27 de septiembre, que incluye también un extenso programa de conferencias, performances, exposiciones, instalaciones inmersivas, experiencias de realidad virtual y sesiones de Dj entre otros.

Toda la programación, así como la compra de entradas, están disponibles a la web de El Jardí Digital(https://eljardidigital.cat).