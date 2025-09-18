Los más pequeños viven la magia del Séquito desde dentro convirtiéndose en 'Nano per un dia'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ayer tarde la Casa de la Festa se llenó de niños y niñas que pudieron vivir una experiencia única: convertirse en Nano per un dia. Durante unos minutos, los pequeños pudieron vivir la magia del Séquito desde el otro lado, sintiéndose los auténticos protagonistas de la Fiesta Mayor mientras daban la mano a los otros niños.

La actividad, organizada por la Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona, arrancó a las 18 h y se alargó hasta las 19 h. Se trata de una iniciativa que ya se ha convertido en tradición, repitiéndose cada Sant Magí y Santa Tecla los días 17 de agosto y de septiembre.

Esta se celebró por primera vez el año 2015, con motivo del 150.º aniversario de la primera salida de los Nanos Vells de la ciudad. Este año, la agrupación celebra 160 años de este hito. El próximo martes, los Nanos Vells se desplazarán al Balcó del Mediterrani para hacerse fotos con quien lo desee.