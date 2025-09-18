Nace la asociación TINET CiutadanIA para defender el futuro de TINET

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un grupo de tinetaires integrado por fundadores y algunas de las primeras personas usuarias de TINET (Tarragona Internet), la primera red ciudadana de Internet en el Estado español, han creado la asociación sin ánimo de lucro TINETciutadanIA. Nace con las finalidades de promover y defender el uso de las herramientas de comunicación en red al servicio de la ciudadanía, garantizar los derechos del usuarios de TINET y colaborar con las administraciones para su mantenimiento, teniendo en cuenta que el escenario en que nació en 1995 es muy diferente y sus funciones se tienen que adaptar a la revolución que implica la Inteligencia Artificial.

En esta línea, TINETciutadanIA, promoverá el establecimiento de acuerdos, convenios y consorcios con las administraciones públicas y con empresas y entidades privadas para garantizar el funcionamiento y ampliar los servicios mediante IA de TINET; participará en la creación de nuevas entidades con una tal finalidad, favorecerá todo tipo de acciones legales en la defensa de los intereses de las personas usuarias de TINET, y generará y participará en espacios de debate y difusión de las herramientas ciudadanas de comunicación.

Integran a la primera junta directiva: Joan Aregio, que ejerce de presidente de la entidad; Pere Grau, secretario; Francesc Girat, tesorero, y como vocales Cinta S. Bellmunt, Manel Sanromà, Robert Rallo, Joan Manel Gómez y Josep Ramon Ferrer. Les funciones de esta asociación se ejercen mayoritariamente y principalmente en el Camp de Tarragona, pero también en el resto de los Países Catalanes.

Esta entidad se pone en marcha dos meses después de que la Diputación de Tarragona anunciara el cierre progresivo de TINET y básicamente el mismo grupo que ahora ha creado TINETciutadanIA se movilizara para intentar detener este proceso. A finales de julio se reunieron con la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, que se comprometió a crear una mesa de trabajo conjunta con fundadores de TINET para abordar la continuidad de esta red.