El Ayuntamiento de Tarragona hará mejoras en el parque infantil de la plaça de l’Església de Bonavista

La fuente y el espacio verde del parque también serán objeto de tareas de mejora y mantenimiento.

El Ayuntamiento de Tarragona ha anunciado varias actuaciones de mejora en el parque infantil de la plaça de l’Església de Bonavista. Los trabajos incluirán el arreglo de las maderas en mal estado, la reparación de la valla perimetral y la sustitución de las zonas de caucho estropeadas del pavimento. Además, se revisarán todos los juegos infantiles con el fin de garantizar la seguridad de los más pequeños.

Les mejoras también contemplan actuaciones en el entorno, con la revisión del sistema de riego, tareas de jardinería y la dignificación de la fuente de boca situada dentro del espacio.

Según ha explicado el consejero de Espacio Público, Guillermo García de Castro, estas obras son necesarias “ya que el parque ha sufrido varias actuaciones de vandalismo que hace peligroso su uso por parte de la ciudadanía”.

Por este motivo, el parque permanecerá cerrado desde el viernes 19 de septiembre hasta la finalización de los trabajos.