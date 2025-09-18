La fiesta empieza para los más pequeños de la casa con la Baixadeta de l'Aligueta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Centenares de familias se han reunido este jueves por la tarde en la plaza de les Cols, las escaleras de la Catedral y las calles de la Parte Alta para disfrutar de la Baixadeta. Se trata de uno de los actos más atractivos para los más menudos de la casa, que se hacen suya la fiesta mayor a ritmo del Amparito Roca y el Bequetero.

El Gegant Moro petit durante la Baixadeta.Gerard Marti Roig

L'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits y la Cucafereta han hecho las delicias de niños y niñas que ya disfrutan de la fiesta mayor, un hecho que asegura la continuidad de las tradiciones en la ciudad. Y mañana, será el turno para el Seguici Petit al completo.