Santa Tecla

La fiesta empieza para los más pequeños de la casa con la Baixadeta de l'Aligueta

Centenares de familias se han reunido en la plaza de las Coles y las calles de la Parte Alta para ver l'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits y la Cucafereta

Imagen de la Aligueta bajando las escaleras de la Catedral.

Centenares de familias se han reunido este jueves por la tarde en la plaza de les Cols, las escaleras de la Catedral y las calles de la Parte Alta para disfrutar de la Baixadeta. Se trata de uno de los actos más atractivos para los más menudos de la casa, que se hacen suya la fiesta mayor a ritmo del Amparito Roca y el Bequetero.

El Gegant Moro petit durante la Baixadeta.

L'Aligueta, la Mulasseta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits, els Gegants Vells Petits y la Cucafereta han hecho las delicias de niños y niñas que ya disfrutan de la fiesta mayor, un hecho que asegura la continuidad de las tradiciones en la ciudad. Y mañana, será el turno para el Seguici Petit al completo.

Imagen de la Mulasseta y el cartel reivindicativo.

